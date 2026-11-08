Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'in iddiasına itiraz! 'Öyle olsaydı onlar da serbest bırakılırdı'

Gazeteci Yılmaz Özdil, Emir Sarıgül'ün serbest bırakılmasına ilişkin siyasi tartışmaları değerlendirdi. Özgür Özel aleyhine ifade verildiği için serbest bırakılma kararı alındığı yönündeki anlatıma karşı çıkan Özdil, başka soruşturmalarda adı geçen isimlerin durumlarını örnek gösterdi.

'ÖYLE OLSAYDI BÖCEKLER DE SERBEST BIRAKILIRDI'

Özdil, söz konusu iddiayı eleştirirken Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın durumlarını gündeme taşıdı.

Özdil'in değerlendirmesine göre, bir şüphelinin yalnızca belirli bir siyasetçi aleyhine ifade verdiği için serbest bırakıldığı yönündeki yorum, diğer soruşturmalardaki adli kararlarla birlikte ele alınmalı.

Gazeteci, etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin tamamının otomatik olarak tahliye edilmediğini vurgulayan bir karşılaştırma yaptı.

ETKİN PİŞMANLIK TAHLİYE GARANTİSİ Mİ?

Özdil'in açıklamaları, kamuoyunda etkin pişmanlık hükümlerinin nasıl uygulandığına ilişkin tartışmaları da gündeme getirdi.

Türk Ceza Kanunu'nda belirli suçlar için düzenlenen etkin pişmanlık hükümleri, kanundaki şartlara göre cezada indirim veya cezasızlık sonucu doğurabiliyor. Ancak bu hükümlerden yararlanılması tek başına tutukluluğun sona ermesini zorunlu kılmıyor.

Tahliye değerlendirmesinde kuvvetli suç şüphesi, tutuklama nedenleri ve adli kontrolün yeterli olup olmadığı gibi hususlar ayrıca ele alınıyor.

SİYASİ TARTIŞMADA ADLİ KARARLAR ÖNE ÇIKTI

Emir Sarıgül hakkındaki serbest bırakılma kararının gerekçesi ile diğer isimler hakkında verilen kararların hukuki dayanaklarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

Özdil'in sözleri, Özgür Özel'e atfedilen açıklamaların doğruluğuna ilişkin tartışmaya yeni bir boyut kazandırırken, soruşturmalardaki ifade ve tahliye süreçlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini gündeme taşıdı.