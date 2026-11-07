Paşinyan'dan kritik açıklama! 'Türkiye ile böyle bir sorunumuz yok'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 6 Kasım'da düzenlenen Küresel Ermeni Zirvesi 2026'da Türkiye ile ilişkiler hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Zirvede Türkiye'nin Ermenistan sınırlarını tanıyıp tanımadığı sorusuyla karşılaşan Paşinyan, iki ülke arasında sınırların karşılıklı tanınması konusunda bir sorun bulunmadığını söyledi.

PAŞİNYAN: TÜRKİYE İLE BÖYLE BİR SORUN YOK

Zirveye katılan bir kişi, Türkiye'nin Ermenistan sınırlarını tanıyıp tanımadığını ve Erivan yönetiminin Ankara ile bu konuda anlaşma imzalamayı planlayıp planlamadığını sordu.

Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırların hukuken tanındığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere gelince, bildiğiniz üzere eski Sovyetler Birliği'nin sınırları, İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye ile ilişkilerde hukuken yürürlüktedir. Yani toprakların tanınmaması gibi bir sorun yoktur, böyle bir mesele yoktu."

Ermenistan Başbakanı, Türkiye'nin ülkesinin sınırlarını tanımadığı yönünde herhangi bir endişesi bulunmadığını da açıkladı.

Paşinyan, "Her halükarda, şahsen benim böyle bir endişem yok. Açıkçası böyle bir sorunun varlığına işaret eden nesnel olarak mevcut hiçbir olgu da yok" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER KURUCAĞIZ"

Ankara ile Erivan arasındaki normalleşme sürecine de değinen Paşinyan, diplomatik ilişkilerin yakın gelecekte kurulacağına inandığını söyledi.

Paşinyan, “Elbette Ermenistan ve Türkiye henüz diplomatik ilişkiler kurmadı ancak ben önümüzdeki dönemde birbirlerinin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve sınırlarını tanıyarak bu ilişkilerin kurulacağından eminim” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SINIRINDAKİ RUS ASKERLERİ SORULDU

Zirvede Türkiye-Ermenistan sınırında görev yapan Rus sınır muhafızlarının olası çekilmesi de gündeme geldi.

Bir katılımcı, Rus sınır muhafızlarının bölgeden ayrılmasının sonuçlarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Aynı katılımcı, Hor Virap yakınındaki sınır bölgesinde bulunan dikenli tellerin kaldırılması ve Aras Nehri kıyısının vatandaşların erişimine açılması ihtimalini de sordu.

Paşinyan, antik Artaşat kentinin kalıntılarının bulunduğu bölgenin vatandaşların ve turistlerin ziyaretine açılması için bir proje yürütüldüğünü söyledi. Çalışmaların kendi talimatıyla başlatıldığını anlatan Paşinyan, projenin ilerleyişini kontrol edeceğini açıkladı.

TÜRKİYE İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ SINIR 33 YILDIR KAPALI

Türkiye, Ermenistan'ın bağımsızlığını 1991 yılında tanıdı. Ancak iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmadı. 1993 yılından bu yana kapalı olan kara sınırının açılması için yürütülen normalleşme süreci, 2021 yılının sonunda yeniden başladı.

Temmuz 2022'de iki ülkenin özel temsilcileri, sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda anlaşmaya vardı. 12 Eylül 2025'te Erivan'da gerçekleştirilen görüşmelerde ise taraflar, daha önceki anlaşmaların uygulanmasını hızlandırma, Gümrü-Kars demir yolu ve elektrik iletim hattının yeniden açılmasına yönelik teknik çalışmalar yürütme konusunda anlaştı.