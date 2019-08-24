0553 313 94 23

Yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi yaralandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:52
Yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi yaralandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının önceden yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Şube Şefliğince Yüksekova-Şemdinli karayolunda yürütülen çalışmalar sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Yüksekova'ya bağlı Karabey köyü yakınlarında meydana gelen patlamada, biri Karayolları Şube Şefliği görevlisi 2 işçi hafif yaralandı.

Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:52
  1. el yapımı patyalıcı
  2. Hakkari
  3. terör saldırısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Psikolojik Danışman yeniakit.com.tr’ye konuştu! ‘Kadın cinayetlerinin en büyük sebebi batı kaynaklı düzenlemeler’
    1. Psikolojik Danışman yeniakit.com.tr’ye..
    2. Beden eğitimi öğretmeninin kırsal..
    3. Engelliler denize açıldı
    4. TSK helikopterleri Samsun'da 17 kişiyi..
    5. Rektör Levent’ten Ağbal’a ziyaret
    6. Saman yüklü tır yandı, alevler ormana..
    7. Erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas..
    8. Başkan Demir: “Yaralar sarılacak”
    9. Kellik ve saç dökülmesine veda edin! |..
    10. Quaresma’dan ayrılık açıklaması
    11. Trabzonlu gazetecilerden Erciş..
    12. Meteoroloji'den Ardahan için sağanak..
    13. MHP’li Fendoğlu gençlerle sohbet etti
    14. KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman..
    15. Bursaspor'da transfer tahtası sorunu..
    16. Büyükşehir Basketbol Takımı yeni..
    17. Şanlıurfa’da zabıta amirleri..
    18. Quaresma'dan açıklama
    19. CHP’den Emine Bulut cinayetine tepki
    20. Sıcaktan bulanan vatandaş süs..
    21. Bıyık düşmanı dönek Ertuğrul! Yıllar..
    22. GÜNCELLEME - Diyarbakır'da zırhlı araç..
    23. Askeri helikopterler 17 kişiyi kurtardı
    24. Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2..
    25. İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19..
    26. Proje onaylandı! 448 yıllık Sıbyan..
    27. Mustafa Cengiz: “Bize ve diğer..
    28. Anormalleşen kedi, kuduz çıktı
    29. TSK helikopterleri Terme'de 17 kişiyi..
    30. Kadına dünyada yer kalmadı mı?
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı