Lahey’den çifte standart: Ülkesinin bağımsızlığı için savaşanlar suçlu ilan edildi

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

1990’lı yılların karanlığında başta Bosna Hersek olmak üzere Balkan coğrafyasında Müslümanlara ve Türklere karşı gerçekleştirilen katliam ve sürülmelere karşı duyarız kalan BM’ye bağlı Uluslararası Adalet Divanı yine iki yüzlülüğünü gösterdi. Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi, skandal bir karar imza attı. Mahkeme, Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemde Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) başında olan Kosova eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, ve Yakup Krasniçi’yi mahkum etti. Kurulduğu günden bu yana coğrafyamızı kan gölüne çeviren katiller sürüsü İsrail’e karşı hiçbir yaptırım yapmayan ve göstermelik. Mahkemeler düzenleyen Lahey yönetimi,Haşim Taçi ve diğer UÇK komutanları, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, işken ce ve kasten öldürme gibi savaş suçu iddialarından suçlu bulurken Taçi ve Krasniqi 25'er yıl, Veseli 18 yıl ve Selimi 13 yıl hapis cezası verdi. Lahey yönetiminin skandal kararını gazetemize değerlendiren Kosova Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı Fikrim Damka, kararın Kosova halkında derin bir hayal kırıklığı oluşturduğunu belirterek, hukuki sürecin üst mahkemelerde devam edeceğini söyledi.

“KOSOVA HALKI DERİNDEN YARALANDI”

Bosna-Hersek’teki savaş suçlarına bakan Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) ile Kosova’daki UÇK mensuplarının yargılandığı Kosova Uzmanlaşmış Daireleri’nin (KSC) birbirinden farklı hukuki yapılar olduğunu vurgulayan Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, kararın Kosova’nın özgürlük mücadelesi açısından toplumda büyük bir hayal kırıklığı meydana getirdiğini söyledi. Thaçi, Veseli, Selimi ve Krasniqi hakkında verilen ağır cezaların yalnızca sanıkların ailelerini değil, Kosova’nın bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden insanların yaşadığı acıları da etkilediğini Damka, “Bununla birlikte, Lahey’de açıklanan karar, Kosova’nın özgürlük mücadelesi adına hepimizde derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi ve Jakup Krasniqi hakkında verilen ağır cezalar, yalnızca ailelerini değil, özgürlük mücadelesinin acısını ve yükünü taşıyan Kosova halkını da derinden yaralamıştır” dedi.

FEDAKÂRLIKLARI KOSOVA HALKININ HAFIZASINDAN SİLİNEMEZ

Kosova Kurtuluş Ordusu’nun mücadelesinin yıllarca süren baskı ve zulme karşı yürütülen tarihî bir mücadele olduğunu belirten Damka, “Kosova Kurtuluş Ordusu’nun özgürlük mücadelesi, yıllarca süren baskı ve zulme karşı verilmiş tarihî bir mücadeledir. Bu mücadelede yer alanların fedakârlıkları ve özgürlük uğruna ödedikleri bedeller, hiçbir kararla Kosova halkının hafızasından silinemez” ifadelerini kullandı.

“HUKUK MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Lahey’de verilen kararın ilk derece kararı olduğuna dikkat çekerek hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını kaydeden Fikrim Damka, “Hukuk mücadelemiz bundan sonra da devam edecektir. Üst mahkemenin, devam edecek hukuki süreci adalet ve hakkaniyet temelinde değerlendireceğine olan inancımız tamdır” şeklinde konuştu.