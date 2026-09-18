Elhamdülillah! 2 buçuk milyon yavrumuz Kur’an’la tanıştı

Kur'an kursları 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış programı Erzurum Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Vali Aydın Baruş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Kur’an kursu hoca ve öğrencileri ile veliler katıldığı tören Kur'an-ı kerim okunmasıyla başladı. Törende Yakutiye Müftülüğü Ahmediye Medresesi Kur’an Kursu öğrencisi Hafız Yusuf Polat Kur’an tilaveti sunarken Aziziye Müftülüğü Dadaşkent Mehmet Gürgür Kur'an Kursu öğrencisi Muhammet Enes Bozkurt ve Yakutiye Müftülüğü Nur Kur’an Kursu öğrencisi Zehra Betül Keleş mealini sesli ve işaret diliyle aktardı.

Kur’an kursları tarafından hazırlanan video klip sunumunun ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, “Kur’an ve din eğitiminde devamlılığı sağlamak amacıyla 4-6 yaş Kur’an kurslarımız yanında, 7-10 yaş ve 11-14 yaş grubu çocuklarımıza yönelik de kurslar ve programlar uyguluyoruz. Türkiye Diyanet Vakfımızın öğrenci yurtları, gençlik merkezlerimiz, cezaevleri, hastaneler, Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtları, üniversite kampüsleri vb. yerlerde halkımıza yönelik Kur’an kursları açıyoruz. Yaygın din eğitimi hizmetleri bağlamında görme ve işitme engellilere yönelik özel sınıflar oluşturuyor ve engelli vatandaşlarımızın da Kur’an eğitimlerine katılabilmelerini sağlıyoruz. Toplumumuzun büyük bir kesiminin ilk din eğitimini aldığı ve hayatında unutamayacağı güzel anılar biriktirdiği yaz Kur’an kurslarımızda ise milyonlarca yavrumuza ulaşıyoruz. Bu yıl yaz Kur’an kurslarımızda 2,5 milyon yavrumuza Kur’an ve dini bilgiler eğitimi vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kur’an kurslarına ilaveten 12 şehirde Kur’an Eğitim Merkezlerinin faaliyete alındığını anlatan Arpaguş, şunları söyledi: "Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde eğitim faaliyetlerini yürüttüğümüz bu merkezlerde, alanında uzman öğretmenlerin rehberliğinde, başta hafızlığı muhafaza programı olmak üzere Arapça ve Temel İslami İlimler alanında nitelikli bir eğitim veriyoruz. Kur’an kurslarımızda hafızlığını ikmal eden öğrencilerimizin Kur’an’ın anlam dünyasına da vakıf olmalarını sağlıyoruz."

Öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sunulduğu program, yapılan dua ile sona erdi.