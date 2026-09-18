Ticaret Bakanlığı fındık piyasasına el attı: Müfettiş görevlendirildi
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Fındık piyasasına yönelik denetimlerine devam eden Ticaret Bakanlığı, Ordu ve Giresun'daki piyasa işleyişinin incelenmesi için müfettiş görevlendirdi.
Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasına yönelik denetimler kapsamında Ordu ve Giresun'daki ticaret borsalarında piyasa işleyişinin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdi.
Kaynak: Oda TV