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Meydanda Togg coşkusu: Yakıt masrafsız yerli filo hizmette

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IHA Giriş Tarihi:

Meydanda Togg coşkusu: Yakıt masrafsız yerli filo hizmette

Germencik Belediyesi’nin araç filosuna katılan Togg’lar ilçe meydanında vatandaşların beğenisine sunuldu. Yan yana dizilen yerli otomobiller büyük ilgi gördü.

#1
Foto - Meydanda Togg coşkusu: Yakıt masrafsız yerli filo hizmette

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınan ve hizmete sunulan Togg araçlar, Ali Şanlı meydanında görücüye çıktı.

#2
Foto - Meydanda Togg coşkusu: Yakıt masrafsız yerli filo hizmette

Meydanda sergilenen araçları gören vatandaşlar, Togg'ları yakından inceleyerek fotoğraf çekti. Belediye hizmetlerinde kullanılacak yeni araçların, Germencik Belediyesi'nin hizmet kapasitesine katkı sağlaması hedeflenirken, aynı zamanda elektrikli olması sebebiyle Togg'ların önemli oranda belediyenin akaryakıt giderini azaltacağı ifade edildi.

#3
Foto - Meydanda Togg coşkusu: Yakıt masrafsız yerli filo hizmette

Araçların Başkan Zencirci tarafından geçen yıl hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santralinin yanında kurulan şarj istasyonlarında şarj edilecek, elektrik maliyeti de olmayacak.

#4
Foto - Meydanda Togg coşkusu: Yakıt masrafsız yerli filo hizmette

Başkan Zencirci, araçların Germencik'e ve ilçe halkına sunulan belediye hizmetlerinde kullanılacağını belirterek, belediyenin araç filosunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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