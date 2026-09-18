Meydanda Togg coşkusu: Yakıt masrafsız yerli filo hizmette
Germencik Belediyesi’nin araç filosuna katılan Togg’lar ilçe meydanında vatandaşların beğenisine sunuldu. Yan yana dizilen yerli otomobiller büyük ilgi gördü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Germencik Belediyesi’nin araç filosuna katılan Togg’lar ilçe meydanında vatandaşların beğenisine sunuldu. Yan yana dizilen yerli otomobiller büyük ilgi gördü.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınan ve hizmete sunulan Togg araçlar, Ali Şanlı meydanında görücüye çıktı.
Meydanda sergilenen araçları gören vatandaşlar, Togg'ları yakından inceleyerek fotoğraf çekti. Belediye hizmetlerinde kullanılacak yeni araçların, Germencik Belediyesi'nin hizmet kapasitesine katkı sağlaması hedeflenirken, aynı zamanda elektrikli olması sebebiyle Togg'ların önemli oranda belediyenin akaryakıt giderini azaltacağı ifade edildi.
Araçların Başkan Zencirci tarafından geçen yıl hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santralinin yanında kurulan şarj istasyonlarında şarj edilecek, elektrik maliyeti de olmayacak.
Başkan Zencirci, araçların Germencik'e ve ilçe halkına sunulan belediye hizmetlerinde kullanılacağını belirterek, belediyenin araç filosunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23