Yunan basınından tarihi itiraf: Türkiye, İHA’larla destan yazıyor

TAHSİN HAN

Yunanistan merkezli Newsbreak, Türk savunma sanayisinin özellikle insansız hava araçları ve mühimmat entegrasyonu alanındaki hızlı ilerleyişini dikkat çeken bir analiz haberle gündeme taşıdı. Yayınlanan değerlendirmede, Türkiye’nin geliştirdiği yüksek teknolojinin yalnızca askeri alanda kalmayıp Ankara’ya Afrika başta olmak üzere geniş bir coğrafyada güçlü bir “silah diplomasisi” kazandırdığı vurgulandı.

Newsbreak’in aktardığı detaylara göre, Türkiye’nin bu alandaki son büyük başarısı AKINCI TİHA’dan atılan SUNGUR hava savunma füzesiyle gerçekleşti. Baykar üretimi AKINCI’dan fırlatılan ROKETSAN imzalı SUNGUR füzesi, yüksek hızlı insansız bir hedefi tam isabetle imha etti. Yunan yayın organı, aslen taşınabilir bir hava savunma sistemi (MANPADS) olan SUNGUR’un, AKINCI’nın sunduğu yüksek irtifa ve ilk hız sayesinde 8 kilometreyi aşan etkili bir menzile ulaştığına dikkat çekti.

ÇOK YÖNLÜ TEHDİTLERE KARŞI KATMANLI ÇÖZÜMLER

Analizde, SUNGUR füzesinin yalnızca AKINCI ile sınırlı kalmadığı; TCG Anadolu uçak gemisinden görev yapacak Bayraktar TB3 STOL için de özel olarak uyarlandığı ifade edildi. AKINCI ve Bayraktar TB3’ün SUNGUR, EREN, KEMANKEŞ 1 ve ANTIDOT 3-U elektronik harp sistemleriyle donatılarak düşman İHA’larına karşı uzun süreli muharebe devriyeleri atabileceği kaydedildi. Farklı maliyetlerdeki hava tehditleri için ise daha ekonomik bir alternatif olan lazer güdümlü CİRİT C-UAS füzelerinin devreye sokulduğu belirtildi.

AFRİKA’DA SİLAH DİPLOMASİSİ VE ARTAN NÜFUZ

Newsbreak, Türk İHA sanayisinin elde ettiği ihracat başarılarının yanında, Türk teknolojisine bağımlı hale gelen ülkeler üzerindeki diplomatik etkisine özel vurgu yaptı.

Haber analizde, AKINCI TİHA’ların ve büyük ölçekli mühimmatların Mali’ye teslim edilmesinin ardından sahada dengelerin değiştiği aktarıldı. Mali askeri hükümetiyle çatışan Azavad Tuareg ayrılıkçı grubunun (FLA), siyasi bir anlaşmaya varmak amacıyla Türkiye’den arabuluculuk talep ettiği bildirildi.

Yunan basını, bu bilginin bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadığını belirtmekle birlikte; Afrika ülkelerinin Türk savunma sanayisine olan bağımlılığının Ankara’ya bölgede son derece dinamik ve somut bir siyasi nüfuz sağladığının altını çizdi.