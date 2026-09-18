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Gündem Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak
Gündem

Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak

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Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak

Türk Hava Yolları (THY) ile Çin’in bayrak taşıyıcı hava yolu markası Air China arasında yapılan anlaşma büyütüldü. 6 yeni destinasyon devreye alındı.

THY ile Air China arasında yapılan ortak uçuş anlaşmasının kapsamı genişledi. Pekin’de düzenlenen 4. Çin Hava Taşımacılığı Birliği (CATA) Havacılık Konferansı ve Fuarı’nın açılış töreninde THY ve Air China, ortak uçuş iş birliğinin kapsamını genişleten anlaşmaya imza attı. Yeni anlaşmayla iki ülkenin bayrak taşıyıcı havayolları arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

 

TÜM DİREKT ANA HAT UÇUŞLARINI KAPSAYACAK

İlk olarak Haziran 2024’te İstanbul-Pekin uçuşlarını kapsayacak şekilde başlayan serbest satış modeli kapsamındaki uçuş iş birliği, yeni anlaşma ile beraber Türkiye-Çin arasındaki tüm direkt ana hat uçuşlarını kapsayacak şekilde genişletildi. İş birliğine ayrıca Pekin üzerinden gerçekleştirilen seçili Çin iç hat uçuşları da dahil edildi. Bununla birlikte İstanbul üzerinden gerçekleştirilen seçili dış hat uçuşları da kapsama alındı.

 

ÇİN’DE 6 YENİ DESTİNASYON

Yeni anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları misafirleri, Pekin üzerinden Shenzhen, Chongqing, Xiamen, Hangzhou, Nanjing ve Qingdao dahil olmak üzere Çin ana karasındaki daha fazla noktaya ulaşabilecek.

Air China misafirleri ise İstanbul üzerinden Ankara’nın yanı sıra Afrika’da Akra, Lagos, Marakeş, Darüsselam, Cezayir ve Tunus; Latin Amerika’da ise Cancun ve Meksiko City dahil olmak üzere Türk Hava Yolları’nın uçuş gerçekleştirdiği çeşitli destinasyonlara bağlantı imkanından yararlanabilecek.

THY ve Air China, önümüzdeki dönemde Türkiye ile Çin arasında açılacak yeni direkt hatları da ortak uçuş iş birliğine dahil etmeyi planlıyor.

UÇUŞLAR TEK BİLET ALTINDA SUNULABİLECEK

Genişletilen kod paylaşımı sayesinde iki hava yolu şirketinin uçuşları tek bilet altında sunulabilecek. “Star Alliance” üyesi THY ve Air China, merkezleri arasındaki bağlantı ve transfer imkânlarını artırmayı amaçlıyor. İki şirket, önümüzdeki dönemde Türkiye ile Çin arasında açılması planlanan yeni direkt hatları da kod paylaşımı iş birliğine dahil etmeyi planlıyor.

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