Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltındaki 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, dönemin cezaevi savcısı ile Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Silivri Adliyesine sevk edildi.
Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, dönemin cezaevi savcısı ile Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı.
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI
Kozinoğlu’nun bir diğer koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur ise Kıbrıs’tan dönüşünün ardından havalimanında gözaltına alınmıştı.
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ile Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, işlemlerinin ardından Silivri Adliyesine sevk edildi.
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik gelişme! Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı