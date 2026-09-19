Elektrikli araçta büyük sıçrama! Türkiye’de şarj tüketimi 97 bin MWh’yi aştı

Türkiye’de elektrikli araç sayısındaki yükselişle birlikte şarj hizmeti piyasası da büyümeye devam ediyor.

Ağustos 2026 döneminde şarj ağı işletmecilerinin istasyonlarında toplam 97 bin 469 MWh elektrik tüketildi. Aynı dönemde 3 milyon 527 bin 70 şarj işlemi gerçekleştirildi.

Şarj işlemi başına ortalama elektrik tüketimi 27,63 kWh olurken, araçların istasyonlarda gerçekleştirdiği toplam şarj süresi 3 milyon 650 bin 668 saate ulaştı.

En yoğun saatler belli oldu

Saatlik veriler, elektrikli araç sahiplerinin şarj tercihlerine ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Ağustos ayında en yüksek tüketim 16.00-17.00 saatleri arasında 6 bin 496 MWh olarak gerçekleşti. Bunu 17.00-18.00 saatlerindeki 6 bin 487 MWh ve 18.00-19.00 arasındaki 6 bin 435 MWh izledi.

Böylece yalnızca 16.00 ile 19.00 arasındaki üç saatlik dilimde 19 bin 419 MWh elektrik tüketildi.

En düşük tüketim ise 04.00-05.00 saatleri arasında 922 MWh olarak kayıtlara geçti.

Hafta sonu şarj istasyonlarına ilgi arttı

Günlere göre tüketimde hafta sonu öne çıktı. Cumartesi günü 17 bin 535 MWh, pazar günü ise 17 bin 280 MWh elektrik tüketildi.

Hafta içindeki en yüksek rakam 14 bin 995 MWh ile pazartesi günü görülürken, en düşük tüketim 11 bin 64 MWh ile salı günü gerçekleşti.

Türkiye'de 48 bin 649 şarj noktası

Elektrikli araçların yaygınlaşmasına paralel olarak Türkiye'nin şarj altyapısı da genişliyor.

Ülke genelindeki şarj noktası sayısı 48 bin 649’a ulaştı. Bunların 21 bin 116’sını DC hızlı şarj, 27 bin 533’ünü ise AC şarj noktaları oluşturuyor.

Özellikle hızlı şarj noktalarındaki artış, elektrikli araçların daha kısa sürede yeniden yola çıkabilmesine imkân sağlıyor.

Tüketimin yüzde 62'si yeşil şarj istasyonlarında

Ağustos ayındaki toplam tüketimin 60 bin 621 MWh’lik bölümü, YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonlarında gerçekleşti.

Bu miktar toplam tüketimin yüzde 62,20’sine karşılık geliyor. YEK-G sistemi, bu istasyonlardaki elektrik tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla eşleştirildiğini belgeliyor.

Şarj istasyonları cepten takip edilebiliyor

EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulaması üzerinden Türkiye'deki şarj istasyonlarının konumları, soket sayıları, şarj türleri ve güçleri görülebiliyor.

Elektrikli araç sahipleri ayrıca istasyonların anlık müsaitlik durumları, ödeme yöntemleri ve fiyat bilgilerine de uygulama üzerinden ulaşabiliyor.

Elektrikli araç sayısı ve şarj altyapısındaki büyümeyle birlikte şarj hizmetleri piyasasının önümüzdeki dönemde enerji sektörünün daha önemli başlıklarından biri olması bekleniyor.