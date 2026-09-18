Yunan ne kadar bağırıp çığırsa da boş! Ege'de Türkiye’den saklanacak yer yok!

TR Tech’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Türkiye’nin Ege’yi nasıl avucunun içine aldığı ortaya konuluyor.

EGE’DE SAKLANACAK YER KALMADI!

TR Tech’in aktardığı bilgilere göre; ANTIDOT EW ve FULMAR 200 SAR podlarının entegrasyonuyla, Türk insansız hava araçları adaların yasadışı silahlandırılmasına net bir stratejik yanıt veriyor.

A2/AD NÖTRALİZASYONU: Ada tabanlı radarları ve hava savunma sistemlerini gerçek zamanlı olarak tespit edip bozuyor.

KÖR NOKTASIZ ISR: Bulutları, sisi ve karanlığı delerek gizli silahlandırılmış mevzileri açığa çıkarıyor. Bu da onu Ege'de dengeyi ve caydırıcılığı yeniden sağlayan düşük maliyetli, yüksek etkili bir oyun değiştirici yapıyor.