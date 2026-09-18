Gözaltında skandal: 37 kişi hücrede can verdi!

Nijer Valisi Mohammed Umaru Bago, yaptığı açıklamada, eyalette yasa dışı madencilik yaptıkları şüphesiyle 37 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Vali Bago, bu kişilerin Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansının (NSCDC) gözetiminde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ölümleri "üzücü ve trajik" olarak nitelendiren Bago, yaşamını yitirenlerin anısına eyalette 3 günlük yas ilan etti.

24 SAATLİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Vali Bago, Minna'da düzenlediği basın toplantısında, kentte güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi amacıyla 24 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Bago, eyaletteki tüm madencilik faaliyetlerinin de ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Bago, NSCDC Nijer Eyalet Komutanı Suberu Siyaka Aniviye ve ekibinin görevden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Minna'da yarın düzenlenmesi planlanan siyasi mitingin de iptal edildiğini duyuran Bago, kent sakinlerine evlerinde kalmaları ve güvenlik talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Aniviye, görevden alınmadan önce yaptığı açıklamada, yasa dışı madencilik faaliyetlerine ilişkin 16-17 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Aniviye, ölümlerin nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde olası bir salgından şüphelenildiğini ancak kesin nedenin belirlenmesi amacıyla cesetlerin yerel bir hastaneye gönderildiğini ifade etti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, yaklaşık 65 kişinin havalandırması yetersiz bir hücrede tutulduğu belirtildi.

Emniyet yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarını soruşturmaya katkı sağlayabilecek bilgileri yetkililerle paylaşmaya çağırdı.

YASA DIŞI MADENCİLİK SİLAHLI GRUPLARIN FİNANSMANINDA KULLANILIYOR

Nijerya'da yasa dışı madencilik, özellikle ülkenin kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde önemli güvenlik sorunlarından biri olarak öne çıkıyor.

Analistler, yasa dışı madencilik faaliyetleri ile fidye amacıyla adam kaçıran silahlı gruplar arasında bağlantı bulunduğunu ve bazı grupların bu faaliyetlerden finansman sağladığını belirtiyor.