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Gündem Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 21 şüpheli Adli Tıp’ta
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Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 21 şüpheli Adli Tıp’ta

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Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 21 şüpheli Adli Tıp’ta

İstanbul’da uyuşturucu ile fuhuşa aracılık suçlarından gözaltına alınan ve aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 21 şüpheli Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarına, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdıklarına veya yer temin ettiklerine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 18 şüphelinin gözaltına alınması, arama yapılması, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesine yönelik talimat verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şantaj" ve "fuhuşa aracılık" suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturmada 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verildi.

Böylece iki ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

HANGİ ÜNLÜLER VAR?

Uyuşturucu operasyonu kapsamında, Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

"Uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlali", "şantaj" ile "fuhuşa aracılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda ise Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın yakalandığı belirtildi.

Çalışmaların devamında Melisa Şenolsun'un da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Şüpheliler hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

 

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Yorumlar

hasel

Bunlara ünlü denmez,TOPLUM BOZGUNCULARI diyelim.Ünlü olan kişi,topluma örnek olur.
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