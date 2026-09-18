Motorine indirim! Bu gece 4 lira 9 kuruş ucuzlayacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son yapılan artışla litre fiyatı 100 lirayı aşan motorine indirim geldi. Bu gece yarısı itibariyle motorin 4 lira 9 kuruş ucuzlayacak. İstanbul’da litre fiyatı 96,31 liraya, Ankara'da 97,41 liraya, İzmir'de 97,71 liraya, Doğu illerinde ise 99,11 liraya gerileyecek.
Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan değişim ile kur hareketlerine bağlı olarak, Türkiye’de akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarında yeni bir ayarlamaya gidildi. 19 Eylül 2026 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 4,09 TL fiyat indirim yapılacak. Benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
Fiyat indiriminin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 96,31 liraya, Ankara'da 97,41 liraya, İzmir'de 97,71 liraya, Doğu illerinde ise 99,11 liraya gerileyecek.