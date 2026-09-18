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Erzurum’da silahlı çatışma: Polis dahil 12 yaralı

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IHA Giriş Tarihi:

Erzurum’da silahlı çatışma: Polis dahil 12 yaralı

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 11 kişi ile olaya müdahale eden bir polis memuru yaralandı.

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Foto - Erzurum’da silahlı çatışma: Polis dahil 12 yaralı

Kazım Karabekir Mahallesi Gölbaşı Semti'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı çatışma çıktı.

#2
Foto - Erzurum’da silahlı çatışma: Polis dahil 12 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık personeli sevk edildi.

#3
Foto - Erzurum’da silahlı çatışma: Polis dahil 12 yaralı

İki tarafın birbirlerine ateş ettiği olayda, kafasına saçma parçası isabet eden bir polis memuru ile 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

#4
Foto - Erzurum’da silahlı çatışma: Polis dahil 12 yaralı

Polis memurunun durumunun iyi olduğu, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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