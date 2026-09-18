Erzurum’da silahlı çatışma: Polis dahil 12 yaralı
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 11 kişi ile olaya müdahale eden bir polis memuru yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzurum’un Yakutiye ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 11 kişi ile olaya müdahale eden bir polis memuru yaralandı.
Kazım Karabekir Mahallesi Gölbaşı Semti'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı çatışma çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık personeli sevk edildi.
İki tarafın birbirlerine ateş ettiği olayda, kafasına saçma parçası isabet eden bir polis memuru ile 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis memurunun durumunun iyi olduğu, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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