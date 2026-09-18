Suudi Arabistan’daki üsse saldırı! İtalya’nın Eurofighter’ı yerde vuruldu

Körfez bölgesinde artan gerilim sürerken Suudi Arabistan’daki Taif Hava Üssü’ne düzenlenen saldırılardan birinde İtalya Hava Kuvvetleri envanterindeki bir savaş uçağı vuruldu.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, perşembe gecesi Taif Hava Üssü’nün çok sayıda saldırının hedefi olduğunu ve gelişmeleri İtalya Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano ile yakından takip ettiklerini açıkladı.

Crosetto, saldırılardan birinin üs içerisinde bulunan İtalyan F-2000 Eurofighter savaş uçağına isabet ettiğini bildirdi.

Eurofighter üssün ayrı bölümünde bulunuyordu

İtalyan Bakanın verdiği bilgiye göre vurulan Eurofighter, saldırı sırasında üssün ana bölümünden ayrı bir noktada bulunuyordu.

Crosetto, saldırının ardından yaptığı açıklamada hiçbir İtalyan askerî personelinin zarar görmediğini belirterek, personelin kullandığı araçlarda ve altyapıda da başka bir hasarın meydana gelmediğini kaydetti.

Uçağın aldığı hasarın boyutuna ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İtalya bölgede F-2000’lerle görev yapıyor

İtalya'nın Körfez bölgesindeki askerî varlığı farklı görevler kapsamında sürdürülüyor. Bunlardan biri ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun yürüttüğü Inherent Resolve Operasyonu.

İtalya'nın Suudi Arabistan'daki hava unsurlarının konuşlandırılması ise Task Force Air – Arabia kapsamında da gerçekleştiriliyor.

İtalya Savunma Bakanlığı tarafından 2026 yılında oluşturulan görev gücü, Körfez'de kötüleşen güvenlik ortamının ardından Suudi Arabistan'ın yanı sıra Kuveyt ve Bahreyn hava sahalarının gözetlenmesine ve hava savunmasına katkı sağlamak amacıyla bölgede konuşlandırıldı.

Körfez’de kritik görev

Görev gücünde İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait F-2000 Eurofighter savaş uçakları bulunuyor. Birlik aynı zamanda bölgedeki İtalyan askerî personelinin ve İtalya'nın ulusal çıkarlarının korunmasına destek sağlıyor.

Taif'teki son saldırıyla birlikte İtalya'nın bölgeye gönderdiği Eurofighter'lardan biri ilk kez doğrudan saldırıda isabet almış oldu.