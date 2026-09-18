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Gündem Yeni Partili Tezcan’ın kızı ve damadı firarda! Tatil bitmedi, mallar gitti
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Yeni Partili Tezcan’ın kızı ve damadı firarda! Tatil bitmedi, mallar gitti

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Yeni Partili Tezcan’ın kızı ve damadı firarda! Tatil bitmedi, mallar gitti

Kuşadası Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve tatil bahanesiyle İngiltere’ye firar ettikleri öğrenilen Yeni Partili Bülent Tezcan’ın kızı ve damadının mallarına el konuldu.

Bir buçuk ay önce Kuşadası Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması sürerken İngiltere’ye sözde tatile giden Yeni Partili Bülent Tezcan’ın kızı ve damadının mallarına el konuldu.

Gazeteci Fatih Atik’in sosyal medya hesabından “Yeni Partili Bülent Tezcan’ın kızı ve damadının mal varlığına el koyma kararı…” diyerek duyurduğu gelişmeye göre; Kuşadası Belediyesi’ndeki yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı Ezgi Tezcan Yaşar ve Umut Yaşar’ın mal varlıklarına el koyma kararı verildiği öğrenildi.

45 GÜNDÜR İNGİLTERE’DEN DÖNMEDİLER!

Fatih Atik, konuya ilişkin paylaşımının sonuna; “Kuşadası eski Belediye Başkan yardımcısı Oğuzhan Turan’ın da mal varlığına el konduğu belirtildi. İkili gözaltı kararı sonrası İngiltere’ye kaçmıştı yaklaşık 45 gündür geri dönmediler. Bülent Tezcan çocuklarının tatil için gittiklerini en kısa zamanda döneceklerini açıklamıştı” diye not düştü.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

İşte CHP'nin ağır toplarından birinin kızı ve damadı çaldıklarından edindikleri mal varlıklarına el konulmuş ama İngiltere'den geri dönmeye niyetleri olmadığına göre nakit olarak çaldıkları onlara oralarda mülk edinme ve yaşamlarını sürdürebilme imkanı sağladığı aşikar olup, bu konularda da üzerlerine gidilmelidir.
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