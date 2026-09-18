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Dünya Mossad Macron’un sarayına sızdı! Fransa’da casusluk alarmı
Dünya

Mossad Macron’un sarayına sızdı! Fransa’da casusluk alarmı

Yeniakit Publisher
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Mossad Macron’un sarayına sızdı! Fransa’da casusluk alarmı

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un en kritik dış politika danışmanlarından Dora Cattuti’nin telefonunun Mossad tarafından hacklendiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Fransız Challenges dergisinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Macron’un Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanı sahte bir Filistin e-postası üzerinden hedef alındı. Élysée Sarayı ise haberi doğrulamadığını açıkladı.

İsrail istihbarat servisi Mossad’ın faaliyetleri bu kez Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na uzandı.

Fransız Challenges dergisi, Élysée Sarayı diplomatik ofisinde Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanı olarak görev yapan Dora Cattuti’nin telefonunun Mossad tarafından hacklendiğini yazdı.

Haber Fransız diplomatik kaynaklara dayandırılırken, siber sızmanın Cattuti’nin telefonunda gerçekleştirilen güvenlik kontrolü sırasında ortaya çıkarıldığı aktarıldı.

Filistin yönetiminin adını kullanarak tuzak kurdular

Haberdeki en çarpıcı ayrıntılardan biri ise Cattuti’nin nasıl hedef alındığı oldu.

Challenges’a göre Macron’un danışmanına Filistin yönetiminden gönderilmiş izlenimi veren sahte bir e-posta ulaştırıldı. Cattuti’nin bu mesaja cevap vermesinin ardından oltalama yöntemiyle telefonuna sızıldı.

Böylece Filistin yönetiminin adı kullanılarak Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın Orta Doğu politikasında kritik görev üstlenen bir ismin hedef alındığı belirtildi.

Élysée’den dikkat çeken açıklama

Fransa Cumhurbaşkanlığı ise haberin ardından açıklama yapmak zorunda kaldı.

Élysée Sarayı diplomatik ofisi, Challenges’ın aktardığı bilgiyi doğrulamadığını ve haberde bazı hatalar bulunduğunu bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise konu hakkında açıklama yapmadı.

Fransız makamlarının Mossad bağlantısını resmen teyit etmemesi nedeniyle olayın teknik ayrıntılarının nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

Pegasus skandalı yeniden gündemde

Fransa Cumhurbaşkanlığı çevresini hedef alan son olay, İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımıyla geçmişte ortaya çıkan büyük gözetleme skandalını da yeniden gündeme taşıdı.

Pegasus'un devlet yetkilileri, gazeteciler ve siyasetçilerin telefonlarının hedef alınmasında kullanıldığına ilişkin geçmişte yayımlanan araştırmalar, İsrail menşeli casus yazılımların dünya çapındaki faaliyetlerini uzun süre tartışmaların merkezine taşımıştı.

Şimdi ise Macron’un doğrudan Kuzey Afrika ve Orta Doğu dosyaları üzerinde çalışan danışmanının hedef alınması, Fransa’da İsrail istihbaratının faaliyetlerine ilişkin yeni ve çok daha hassas bir tartışmanın kapısını açtı.

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