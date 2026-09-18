Batı Yaka’da asker gölgesinde yağma ve zulüm! Siyonist çetelerden alçak gözaltı

İşgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren Filistin sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Batı Yaka’nın güneyindeki El Halil kentinin Halhul beldesinde tarım arazilerine gitmeye çalışan Filistinli çiftçiler, İsrail askerlerinin eşlik ettiği sivil giyimli ve silahlı bir grup İsrailli yerleşimci tarafından saldırıya uğradı ve kelepçelenerek gözaltına alındı.

Açıklamayla birlikte paylaşılan görüntülerde polis olduklarını iddia eden sivil kıyafetli ve silahlı İsrailli bir grubun Filistinlilere saldırdığı, ve plastik kelepçe takarak gözaltına aldığı görüldü.

Gözaltına alınan Filistinlilerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

BEYDER'den yapılan bir diğer açıklamada ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Eriha’nın kuzeyindeki El-Ciftlik bölgesinde Filistinlilere saldırarak koyunlarını çalmaya çalıştığı belirtildi.

İsrailli gaspçıların taşla saldırdığı bir Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir Filistinliye ait aracı tahrip ettiği ifade edildi.

Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor. Uluslararası toplum, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı kabul ediyor.

Filistin istatistiklerine göre, işgal altındaki Batı Yaka'da 141 yasa dışı yerleşim birimi ile Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de "kaçak" sayılan 224 kaçak yerleşim noktasında yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor. Bunların yaklaşık 250 bini, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki 15 yerleşim biriminde yaşıyor.