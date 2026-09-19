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Gündem Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Sefo ve Hasan Şaş hakkında karar verildi
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Sefo ve Hasan Şaş hakkında karar verildi

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Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Sefo ve Hasan Şaş hakkında karar verildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 24 kişiden 21'i yakalanırken, aralarında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Sefo ve Hasan Şaş'ın da bulunduğu 10 isim serbest bırakıldı. Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart ise tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu sağlığı ile kamu düzenini korumaya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sanat, spor ve cemiyet hayatından tanınan isimleri hedef alan geniş çaplı bir operasyon düğmesine bastı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları, kullanımını kolaylaştırdıkları ve yer sağladıklarına dair kuvvetli delillere ulaşıldığı bildirildi.

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı çıkarılan 24 kişiden 21’i kolluk kuvvetlerince yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten ve Hazal Filiz Küçükköse; şarkıcı Sefo (Seyfullah Sağır), eski futbolcu Hasan Şaş, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ile iş insanları Volkan Akçıray ve Zeynep Akçıray gibi tanınan figurler yer aldı.

 

Yürütülen adli süreçte bazı şüpheliler hakkındaki dosyanın kapsamı genişletildi. Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa’nın yalnızca uyuşturucu değil; fuhşa aracılık etme, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlamalar nedeniyle de sorgulandığı aktarıldı.

10 İSİM SERBEST BIRAKILDI

Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki ilk işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne, sonrasında ise kan ve numune örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Aralarında Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen, Melis İşiten ve Yağız Sabuncuoğlu’nun da bulunduğu 10 isim, Adli Tıp’taki prosedürlerin tamamlanmasıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılık ifadeleri tamamlanan 5 şüpheliden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ile eski futbolcu Hasan Şaş hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanması talep edildi.

 

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, şüphelilerden Zurnacı ve Kart’ın tutuklanmasına karar verirken diğer şüpheliler ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 21 şüpheli Adli Tıp’ta
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