Kırım’da skandal: Çocukları savaş operatörü yapıyorlar

TAHSİN HAN

Rusya’nın 2014’te işgal ettiği Kırım’da uyguladığı sistematik eğitim adı altındaki militarizasyon ve ideolojik devşirme politikaları, çocuk yaşta savaşa hazırlama boyutuna ulaştı. QHA’nın haberine göre, bölgedeki okullar ve eğitim kurumları üzerinden yürütülen Ruslaştırma hamlelerine son olarak “İHA okuryazarlığı” kılıfıyla doğrudan askeri dron eğitimi dahil edildi.

İşgal altındaki Kırım’da kurulan sözde Kırım İnsansız Teknolojiler Araştırma Enstitüsünde, çocuklara ve gençlere Rus ordusunun savaşta aktif kullandığı insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı öğretiliyor. Enstitünün kurucusu Aleksandr Akulenko, bu durumu “Eskiden bilgisayar okuryazarlığı vardı, şimdi İHA okuryazarlığına geliyoruz” sözleriyle savunarak çocukların savaşa hazırlanmasını sıradanlaştırmaya çalışıyor.

ÇOCUKLARA BİR HAFTADA 30 KİLO AĞIRLIĞINDA İHA OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

Kremlin yanlısı “Kırım İHA Ligi” projesinin yöneticisi İgor Boyko, daha önce deneyimi olmayan gençlerin sadece bir hafta içerisinde kalkış ağırlığı 30 kilograma kadar ulaşan İHA’ların operatörlüğünü öğrenebildiğini ifade etti. Suspilne Kırım’ın aktardığı bilgilere göre, cephede Ukrayna’ya karşı savaşan Rus askerlerine ve işgalci güvenlik güçlerine uygulanan askeri eğitim yöntemlerinin aynısı çocuk yaştaki gençlere uygulanıyor.

Geçen hafta Akmescit Ulaştırma ve Altyapı Teknik Kolejinde düzenlenen “Kırım İHA Ligi Açık Kupası” isimli etkinlikle 14 yaşından itibaren lise ve kolej öğrencileri bu askeri simülasyonlara dahil edildi. Bölgedeki Sarı Kurdele direniş hareketi, işgal yönetiminin bu tür etkinliklerle çocukları ileride doğrudan Rus işgal ordusuna katmayı amaçladığını açıkça ilan ettiğini bildirdi.

1,6 MİLYON ÇOCUK ASKERİ İDEOLOJİ VE MANİPÜLASYON TEHDİDİ ALTINDA

Ukrayna makamları, çocukların bu tür askeri faaliyetlere dahil edilmesini açık bir militarizasyon suçu olarak nitelendiriyor. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset tarafından yayımlanan rapora göre, işgal altındaki bölgelerde yaklaşık 1,6 milyon Ukraynalı çocuk bulunuyor ve 20 binden fazla çocuk zorla nakledilmiş durumda. Ukrayna Stratejik İletişim Merkezi, Rus işgal yönetiminin çocukların kimliklerini silmeye, onları ideolojik olarak manipüle etmeye ve çocuk yaşta savaşa hazırlamaya yönelik sistematik bir propaganda yürüttüğünü vurguluyor.