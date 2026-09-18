  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
25 bin asker için flaş karar! ABD geri vitese takıyor “Yapay zekânın babası”ndan insanlığa ürküten uyarı: Belki de sadece 1 yıl kaldı! Bakan Şimşek'ten fon ve borsa açıklaması: Genele yayılmış risk yok Ruslar sessiz sedasız Mersin'de harekete geçti! Peş peşe almaya başladılar Bakan Gürlek'ten "Sermaye Piyasası Soruşturması"na dair açıklama: 4 yönetici tutuklandı Gazze’nin acısı dinmeden Fas’tan İsrail’le ilişkileri büyütme kararı ABD’den dikkat çeken İran kararı! Pezeşkiyan ve Erakçi’ye New York vizesi Taha Akyol’a “Özgür Özel” tepkisi: Murat Alan, Selfi kuyruğunun perde arkasını yazdı Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı: Ünlü isimler gözaltına alındı Ali Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e: Kılıçdaroğlu bile o CHP’lilerden utanıyor, sen niye utanmıyorsun?
Gündem Kırım’da skandal: Çocukları savaş operatörü yapıyorlar
Gündem

Kırım’da skandal: Çocukları savaş operatörü yapıyorlar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kırım’da skandal: Çocukları savaş operatörü yapıyorlar

İşgal altındaki Kırım’da “İHA okuryazarlığı” adı altında eğitim veren Rus yönetimi, 14 yaşından itibaren çocuklara savaşta kullanılan insansız hava araçlarının operatörlüğünü öğretiyor. Okullar ve enstitüler üzerinden yürütülen uygulamalarda çocuklara askeri eğitim yöntemleri tatbik edilirken, uluslararası raporlar 1,6 milyon Ukraynalı çocuğun sistematik olarak militarize edildiğine dikkat çekiyor.

TAHSİN HAN

Rusya’nın 2014’te işgal ettiği Kırım’da uyguladığı sistematik eğitim adı altındaki militarizasyon ve ideolojik devşirme politikaları, çocuk yaşta savaşa hazırlama boyutuna ulaştı. QHA’nın haberine göre, bölgedeki okullar ve eğitim kurumları üzerinden yürütülen Ruslaştırma hamlelerine son olarak “İHA okuryazarlığı” kılıfıyla doğrudan askeri dron eğitimi dahil edildi.

İşgal altındaki Kırım’da kurulan sözde Kırım İnsansız Teknolojiler Araştırma Enstitüsünde, çocuklara ve gençlere Rus ordusunun savaşta aktif kullandığı insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı öğretiliyor. Enstitünün kurucusu Aleksandr Akulenko, bu durumu “Eskiden bilgisayar okuryazarlığı vardı, şimdi İHA okuryazarlığına geliyoruz” sözleriyle savunarak çocukların savaşa hazırlanmasını sıradanlaştırmaya çalışıyor.

ÇOCUKLARA BİR HAFTADA 30 KİLO AĞIRLIĞINDA İHA OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

Kremlin yanlısı “Kırım İHA Ligi” projesinin yöneticisi İgor Boyko, daha önce deneyimi olmayan gençlerin sadece bir hafta içerisinde kalkış ağırlığı 30 kilograma kadar ulaşan İHA’ların operatörlüğünü öğrenebildiğini ifade etti. Suspilne Kırım’ın aktardığı bilgilere göre, cephede Ukrayna’ya karşı savaşan Rus askerlerine ve işgalci güvenlik güçlerine uygulanan askeri eğitim yöntemlerinin aynısı çocuk yaştaki gençlere uygulanıyor.

Geçen hafta Akmescit Ulaştırma ve Altyapı Teknik Kolejinde düzenlenen “Kırım İHA Ligi Açık Kupası” isimli etkinlikle 14 yaşından itibaren lise ve kolej öğrencileri bu askeri simülasyonlara dahil edildi. Bölgedeki Sarı Kurdele direniş hareketi, işgal yönetiminin bu tür etkinliklerle çocukları ileride doğrudan Rus işgal ordusuna katmayı amaçladığını açıkça ilan ettiğini bildirdi.

1,6 MİLYON ÇOCUK ASKERİ İDEOLOJİ VE MANİPÜLASYON TEHDİDİ ALTINDA

Ukrayna makamları, çocukların bu tür askeri faaliyetlere dahil edilmesini açık bir militarizasyon suçu olarak nitelendiriyor. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset tarafından yayımlanan rapora göre, işgal altındaki bölgelerde yaklaşık 1,6 milyon Ukraynalı çocuk bulunuyor ve 20 binden fazla çocuk zorla nakledilmiş durumda. Ukrayna Stratejik İletişim Merkezi, Rus işgal yönetiminin çocukların kimliklerini silmeye, onları ideolojik olarak manipüle etmeye ve çocuk yaşta savaşa hazırlamaya yönelik sistematik bir propaganda yürüttüğünü vurguluyor.

Lavrov’dan savaş alarmı! "Batı Rusya’ya karşı hazırlanıyor"
Lavrov’dan savaş alarmı! “Batı Rusya’ya karşı hazırlanıyor”

Gündem

Lavrov’dan savaş alarmı! “Batı Rusya’ya karşı hazırlanıyor”

Türk dizilerinin etkisi Rusya’da isimlere yansıdı! Bakın erkek bebeklere hangi isimler veriliyor
Türk dizilerinin etkisi Rusya’da isimlere yansıdı! Bakın erkek bebeklere hangi isimler veriliyor

Medya

Türk dizilerinin etkisi Rusya’da isimlere yansıdı! Bakın erkek bebeklere hangi isimler veriliyor

Rusya sandık başında! 111 milyon seçmen Duma için oy kullanıyor
Rusya sandık başında! 111 milyon seçmen Duma için oy kullanıyor

Gündem

Rusya sandık başında! 111 milyon seçmen Duma için oy kullanıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23