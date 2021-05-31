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Yerel

Yol verme kavgasında kötü son!

Samsun'da TIR sürücüsü ile yol tartışmasına giren bir hafif ticari araç kaza yaptı. O anlar arkadan gelen bir araç tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 15:32:00 - 2021-05-31 15:38:03

Samsun-Ankara karayolunda seyir halinde olan 55 AKG 18 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü ile plakası belirlenemeyen tır sürücüsü arasında yol verme inatlaşması yaşandı.

Sürücüler, araçlarını birbirlerinin önüne kırarak durdurmaya çalıştı.

Kötü son

Direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari aracın sürücüsü, önce yolun sağında bulunan su kanalına girdi, ardından da orta şeride savruldu. Tır sürücüsü ise olaydan sonra yoluna devam etti.

O anlar kamerada

O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. O sırada tır şoförü, "Görüyorsunuz değil mi, sonra ben suçlu oluyorum, bak ne yapıyor" diyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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