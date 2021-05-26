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Yerel Yokuştan kayan TIR 2 eve çarparak durabildi
Yerel

Yokuştan kayan TIR 2 eve çarparak durabildi

İstanbul Beşiktaş'ta frenlerinin tutmaması nedeniyle yokuştan kayan tır, 2 evin duvarına çarparak durabildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 14:13:00 -
Yokuştan kayan TIR 2 eve çarparak durabildi

Alınan bilgiye göre, Ulus Mahallesi Yelken Sokak'taki bir işletmeye un bırakan Hasan Ö.'nün kullandığı 42 AND 09 plakalı tır, yokuşta frenlerinin tutmaması nedeniyle kaymaya başladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bu sırada duran bir araca da çarptı. Tır, sokakta bulunan tek katlı 2 evin duvarına çarparak, durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından TIR’ın kaldırılması için çekici çağrıldı.

Kimsenin yaralanmadığı kaza anı güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde, yokuşta giden TIR’ın kaymaya başladığı, bu sırada bir araca çarptığı ve bazı vatandaşların dışarı çıktığı anlar bulunuyor.

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