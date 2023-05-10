  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim YÖK yeni kararını duyurdu
Eğitim

YÖK yeni kararını duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-10 23:17:00 -
YÖK yeni kararını duyurdu

Yükseköğretim Kurulu, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasını kararlaştırdı.

YÖK'ten depremzede öğrencilere ek kontenjanla ilgili açıklama geldi. Yükseköğretim Kurulu, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Adana'da yaptığı açıklamada, "Deprem illerimizdeki lise öğrencilerimize, kendi illerindeki devlet üniversitelerine yerleşirken genel yerleştirme dışında %25 ilave kontenjan ayırıyoruz. 21 bin 560 öğrencimizin yararlanabileceği bu düzenlememiz gençlerimize hayırlı olsun" demişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23