Uzayın karanlığından geldi! Bilim insanları bunun ne olduğunu çözemedi

Uzayın derinliklerinden gelen sıra dışı bir sinyal astronomların karşısına yeni bir bilmece çıkardı.

Güney gökyüzündeki Fornax (Ocak) Takımyıldızı yönünde bulunan Hubble Ultra Derin Alanı, astronomların en iyi bildiği gökyüzü bölgelerinden biri. Hubble Uzay Teleskobu bu küçücük bölgeyi 270 saatten uzun süre gözlemledi ve burada milyarlarca ışık yılı uzaklığa uzanan yaklaşık 10 bin galaksi görüntülendi.

Ancak James Webb Uzay Teleskobu aynı bölgeye çok daha hassas kızılötesi cihazlarıyla baktığında beklenmedik bir şeyle karşılaştı.

ORADA HİÇBİR ŞEY GÖRÜNMÜYOR

Minnesota Üniversitesi'nden Mason Huberty liderliğindeki araştırmacılar, James Webb'in NIRSpec cihazından elde edilen verileri incelerken yedi ayrı emisyon kaynağı belirledi.

Bunlardan altısının uzak galaksilerle bağlantısı kurulabildi.

Yedincisi ise bütün hesapları bozdu.

Yaklaşık 1,6 mikrometre dalga boyunda parlak bir emisyon çizgisi tespit edilmişti. Fakat sinyalin geldiği noktada ne Hubble'ın ne de James Webb'in derin görüntülerinde görülebilen bir yıldız ya da galaksi vardı.

Daha da dikkat çekici olanı, sinyalin tek seferlik bir ölçüm olmamasıydı.

88 GÜN ARAYLA YİNE ORADAYDI

Gizemli emisyon, Ağustos ve Kasım 2023'te gerçekleştirilen ve aralarında 88 gün bulunan gözlemlerde yeniden tespit edildi. Farklı gözlem yönlerinde elde edilen dört ayrı pozlama grubunda da tutarlı sonuç alınması, basit bir cihaz hatası ihtimalini zayıflattı.

Ancak gizem burada daha da büyüdü.

James Webb aynı bölgeyi Ekim 2022'de JADES araştırması kapsamında da gözlemlemişti. Bilim insanlarına göre söz konusu kaynak o tarihte aynı parlaklıkta olsaydı Webb'in onu görmemesi son derece güçtü.

Fakat 2022 görüntülerinde hiçbir şey yoktu.

PEKİ NE OLABİLİR?

Araştırmacılar birkaç ihtimal üzerinde duruyor.

Sinyal evrenin çok erken dönemlerinden gelen son derece uzak bir galaksiden kaynaklanmış olabilir. Daha yakın bir galaksi ihtimali de masada. Bir süpernova patlaması veya bir kara deliğin bir yıldızı parçalayarak meydana getirdiği olağanüstü olay da değerlendirilen seçenekler arasında.

Fakat şu ana kadar bu açıklamaların hiçbiri bütün gözlemleri eksiksiz biçimde açıklayamıyor.

Örneğin bazı senaryolarda tek bir emisyon çizgisi yerine başka çizgilerin de görülmesi gerekiyor. Bunlar ise tespit edilmedi.

Bu nedenle bilim insanlarının elinde şimdilik kesin bir cevap yok.

BİLİM İNSANLARI YENİDEN BAKACAK

Araştırmacılar kaynağın gerçek uzaklığının ve fiziksel kökeninin belirlenebilmesi için bölgenin yeniden ve daha hassas biçimde incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Daha derin spektroskopik gözlemler yeni emisyon çizgilerini ortaya çıkarabilirse, uzayın görünüşte boş olan bu noktasında gerçekte ne bulunduğu anlaşılabilecek.

Şimdilik bilinen tek şey ise oldukça çarpıcı:

İnsanlığın en güçlü uzay teleskoplarından biri, gökyüzünün en fazla incelenmiş bölgelerinden birinde daha önce görülmeyen bir ışık yakaladı ve bilim insanları henüz bunun kaynağını kesin olarak açıklayamıyor.