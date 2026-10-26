Dünyanın en büyük çöplüğü ortaya çıktı! Uydu görüntülerine yansıdı!

Yakılan kıyafetler çevreyi tehdit ediyor Atıkların önemli bir bölümünü oluşturan polyester gibi sentetik kumaşlar, doğada çok uzun süre kalabiliyor. Bölgede zaman zaman çıkan veya çıkarılan yangınlar ise zararlı gazların ve partiküllerin havaya karışmasına neden oluyor. Tekstil atıkları ayrıca toprağın kirlenmesi ve mikroplastiklerin çevreye yayılması açısından risk oluşturuyor. Hızlı modanın çevreye bedeli National Geographic'in aktardığı küresel verilere göre her saniye yaklaşık bir çöp kamyonu dolusu tekstil ürünü çöpe atılıyor veya yakılıyor. Atacama Çölü'ndeki kıyafet yığınları, kısa süre kullanılan giysilerin ve satılamayan tekstil ürünlerinin çevre üzerinde yarattığı uzun vadeli yükün en büyük örneklerinden biri.