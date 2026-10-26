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Dünyanın en büyük çöplüğü ortaya çıktı! Uydu görüntülerine yansıdı!

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Dünyanın en büyük çöplüğü ortaya çıktı! Uydu görüntülerine yansıdı!

Şili'de bulunan Atacama çölü, dünyanın önde gelen moda devlerinin atık alanına dönüştü. Kilometrelerce uzunluğundaki çöp yığınları uydu görüntülerine yansıdı.

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Foto - Dünyanın en büyük çöplüğü ortaya çıktı! Uydu görüntülerine yansıdı!

Şili'nin kuzeyindeki Atacama Çölü'nde biriken devasa kıyafet yığınları, küresel tekstil atığı sorununu yeniden gündeme taşıdı. Alto Hospicio yakınlarında yıllardır biriktirilen kullanılmış ve satılamayan giysiler, yüzlerce futbol sahasına yayılan bir atık alanı oluşturdu. SkyFi tarafından paylaşılan uydu görüntüleri, kirliliğin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

#2
Foto - Dünyanın en büyük çöplüğü ortaya çıktı! Uydu görüntülerine yansıdı!

Kıyafetlerin bir kısmı hiç giyilmemiş Çöle bırakılan tekstil ürünleri arasında ikinci el kıyafetlerin yanı sıra etiketleri üzerinde duran, hiç kullanılmamış ürünler de bulunuyor. Kıyafetlerin büyük bölümü, ikinci el tekstil ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan Iquique Limanı üzerinden ülkeye getiriliyor.

#3
Foto - Dünyanın en büyük çöplüğü ortaya çıktı! Uydu görüntülerine yansıdı!

Her yıl 180 bin tona kadar kıyafet geliyor Bölgeye yılda yaklaşık 120 bin ila 180 bin ton ikinci el tekstil ürünü girdiği belirtiliyor. Bunların bir kısmı yeniden satışa sunulurken alıcı bulamayan ürünler atığa dönüşüyor. Bertaraf maliyetinden kaçınmak amacıyla yasa dışı şekilde çöle bırakılan giysiler, yıllar içinde büyük yığınlar oluşturuyor.

#4
Foto - Dünyanın en büyük çöplüğü ortaya çıktı! Uydu görüntülerine yansıdı!

Yakılan kıyafetler çevreyi tehdit ediyor Atıkların önemli bir bölümünü oluşturan polyester gibi sentetik kumaşlar, doğada çok uzun süre kalabiliyor. Bölgede zaman zaman çıkan veya çıkarılan yangınlar ise zararlı gazların ve partiküllerin havaya karışmasına neden oluyor. Tekstil atıkları ayrıca toprağın kirlenmesi ve mikroplastiklerin çevreye yayılması açısından risk oluşturuyor. Hızlı modanın çevreye bedeli National Geographic'in aktardığı küresel verilere göre her saniye yaklaşık bir çöp kamyonu dolusu tekstil ürünü çöpe atılıyor veya yakılıyor. Atacama Çölü'ndeki kıyafet yığınları, kısa süre kullanılan giysilerin ve satılamayan tekstil ürünlerinin çevre üzerinde yarattığı uzun vadeli yükün en büyük örneklerinden biri.

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