Serbest bırakılan eski vekil Ertan Aydın Ankara'da gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sermaye piyasalarındaki şaibeli işlemler ve fon hareketlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev soruşturmada sıcak bir gelişme daha yaşandı. Şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasının ardından savcılığın yaptığı itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan eski vekil Ertan Aydın, polis ekiplerince Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın hakkında verilen adli kontrol tedbiri kararına savcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Aydın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Bu kapsamda Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alınan Aydın, burada nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılacak.
Aydın hakkında savcılık tarafından tutuklama talep edilmiş, sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.
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