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Gündem Serbest bırakılan eski vekil Ertan Aydın Ankara'da gözaltına alındı
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Serbest bırakılan eski vekil Ertan Aydın Ankara'da gözaltına alındı

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Serbest bırakılan eski vekil Ertan Aydın Ankara'da gözaltına alındı

Sermaye piyasalarındaki şaibeli işlemler ve fon hareketlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev soruşturmada sıcak bir gelişme daha yaşandı. Şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasının ardından savcılığın yaptığı itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan eski vekil Ertan Aydın, polis ekiplerince Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın hakkında verilen adli kontrol tedbiri kararına savcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Aydın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Bu kapsamda Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alınan Aydın, burada nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılacak.

Aydın hakkında savcılık tarafından tutuklama talep edilmiş, sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

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Yorumlar

Var olan yasaların dibini oymakla başlayan oyunun sonunda Reisi bile aldatmayı becerdiler

Sayıştay, devlet kurumlarının parayı nereye harcadığını inceleyen bir muhasebeci gibidir. Hataları ve usulsüzlükleri rapor eder. • Hükümet ne yapıyor? Eğer Sayıştay "Bu para yanlış harcanmış, geri ödeyin" diyorsa, hükümet bu parayı mecburen tahsil ediyor. • Sorun ne? Ancak Sayıştay raporunda "Burada torpil yapılmış, şu kurala uyulmamış" gibi binlerce uyarı yazıyorsa, hükümet bu uyarıları genellikle görmezden geliyor. Ayrıca son yıllarda bu raporların içeriğinin temizlendiği ve hükümeti zor duruma düşürecek bilgilerin halka açıklanmadığı iddia ediliyor. YDanıştay, hükümetin veya bakanlıkların aldığı kararların kanunlara uygun olup olmadığına bakan yüksek bir mahkemedir. • Hükümet ne yapıyor? Kanunen Danıştay'ın verdiği bir karara hükümetin en geç 30 gün içinde uyması şarttır. Küçük, kişisel davalarda (örneğin bir memurun haksız yere işten çıkarılması davası) hükümet genellikle mahkemenin dediğini yapıyor. • Sorun ne? İşin içinde çok büyük paralar, dev ihaleler veya siyasi kararlar olduğunda iş değişiyor. Mahkeme bir projeyi veya yönetmeliği iptal ettiğinde, hükümet hemen ertesi gün kuralı biraz değiştirip yeni bir yönetmelik çıkarıyor. Böylece mahkemenin kararını bir anlamda "arkasından dolanarak" etkisiz hale getirmiş oluyor. Sorun bu bu şekilde yandaşlar azıp Reisi bile atlatıyor aldatıyor. Allah şeytanı ayaklarına dolandırıyor.
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