  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Denizden çıkarılıp geri dönüşüme kazandırılacak: Marmara’nın hayalet ağları gözlük olacak Sebebini duyanlar şaşırıyor! Evlerinde o cihazı neredeyse hiç kullanmıyorlar! Uzmanlar tek tek sıraladı: Sürekli rüya görmenin nedeni belli oldu! Şamil Tayyar'dan flaş iddia: Rusya unutmadı, son gece heyetten çıkarıldım Survivor yarışmacısı o ülkede yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu Flaş iddia ortalığı kasıp kavuracak: Emirhan'a 2 teklif yolda: Nice ve Hull City Hedefi 12’den vurdu! Iheanacho rekorları altüst etti Azerbaycan'dan şaşırtan Oktay Saral çıkışı: 'Yetmez' dediler Cildiniz yağlı mı, kuru mu, hassas mı, karma mı? Kışın cilt bakımı nasıl yapılır? İşte katlanabilir İpad'in satışa çıkacağı tarih: Fiyatı ve özellikleri belli oldu!
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Cildiniz yağlı mı, kuru mu, hassas mı, karma mı? Kışın cilt bakımı nasıl yapılır?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cildiniz yağlı mı, kuru mu, hassas mı, karma mı? Kışın cilt bakımı nasıl yapılır?

Cildiniz yağlı mı, kuru mu, hassas mı, karma mı, bunun cevabını bulmanız gereklidir bakım için...

#1
Foto - Cildiniz yağlı mı, kuru mu, hassas mı, karma mı? Kışın cilt bakımı nasıl yapılır?

Cildiye Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, kış aylarında kozmetik ürünlerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgiler verdi. Uzm. Dr. Bağlam, "Artık kışa giriyoruz. Bundan sonra hastalarımızın cilt bakımı yapacağı zamanlar geldi. Yaz aylarında güneş kremini düzenli bir şekilde kullandık. Bundan sonra da güneş kremini kullanmamız lazım. Güneş kremini her mevsim kullanacağız" dedi.

#2
Foto - Cildiniz yağlı mı, kuru mu, hassas mı, karma mı? Kışın cilt bakımı nasıl yapılır?

Bağlam, "Özellikle kış aylarında bazı cilt bakım rutinleri öne çıkmalı. Kış aylarının olmazsa olmazı nemlendiriciler. Cildimizi nemlendireceğiz. Çünkü kış aylarında doğal olarak cildimiz kurumaya başlayacak. Bundan dolayı nemlendirici ihtiyacımız artacak. Kozmetik ürünler kullanılırken hastanın cilt yapısına uygun ürünler tercih edilmeli. Cildimiz yağlı mı, kuru mu, hassas mı, karma mı? Kullanacağımız kozmetik ürünleri buna göre seçmeliyiz. Yağlı cilde sahip kişiler daha çok su bazlı krem şeklindeki ürünleri kullanmalı, kuru cilde sahip kişiler daha çok yağ bazlı ürünler kullanmalı. Karma cilde sahip olanlar da yine su bazlı kremler şeklindeki ürünleri tercih etmeli."

#3
Foto - Cildiniz yağlı mı, kuru mu, hassas mı, karma mı? Kışın cilt bakımı nasıl yapılır?

Bağlam, "Yüz yıkama jelleri çok önemli. Bu ürünleri kullanırken de cilt yapımıza uygun olanları tercih etmemiz gerekiyor. Bunun yanında özellikle orta yaşlı kadınlarda retinoik asitli kremler gündeme gelebilir. Bunları kullanırken de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kuru cilde sahip kişilerin retinoik asit kullanması, cildin daha fazla kızarmasına ve egzamaya sebep olabilir.

#4
Foto - Cildiniz yağlı mı, kuru mu, hassas mı, karma mı? Kışın cilt bakımı nasıl yapılır?

Bundan dolayı retinoik asitleri kış aylarında, akşam saatlerinde haftada bir ya da iki kez kullanmayı tavsiye ederiz. Gündüz ise düzenli nemlendirme yapılmalı ve cilt takip edilmelidir.

#5
Foto - Cildiniz yağlı mı, kuru mu, hassas mı, karma mı? Kışın cilt bakımı nasıl yapılır?

Bunun yanında glikolik asit ve salisilik asit içeren aktif serum ve ürünleri de haftada bir veya iki kez kullanarak cilt bakım rutinimizi tamamlayabiliriz. Ancak bu ürünler aynı anda kullanılmamalı ve retinoik asitlerle birlikte uygulanmamalıdır. Bu ürünleri kullandıktan sonra gündüz nemlendirici krem kullanılmalıdır.

#6
Foto - Cildiniz yağlı mı, kuru mu, hassas mı, karma mı? Kışın cilt bakımı nasıl yapılır?

Sabah rutini için hastalarıma tavsiyem, özellikle orta yaşlı ve ileri yaştaki hastaların anti-aging veya foto-oksidan olarak ifade edilen, serbest oksijen radikallerini önlemeye yönelik ürünlere yönelmesidir. Bunlardan en bilineni C vitaminidir. C vitamini sabahları uygulanmalı. Önce yüz, bir yüz yıkama jeliyle yıkandıktan sonra C vitamini serumu yüze uygulanmalı. Sonrasında cilt yapısına uygun bir nemlendirici krem sürülmeli ve ardından güneş kremi kullanılmalıdır. Böylece gündüz cilt bakım rutinimizi oluşturabiliriz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail kudurdu! Siyonistlerden üniversitede katliam
Gündem

İsrail kudurdu! Siyonistlerden üniversitede katliam

Terör rejimi İsrail'in Gazze İslam Üniversitesi’ne düzenlediği ikinci saldırıda 3 kişi şehit oldu.
Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi
Gündem

Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri’nin açılışında kendisine tablo takdim eden 84 yaşındaki Prof. D..
KPSS’ye saatler kala genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı! "Yazdığım kolumun üzerine düştüm"
Gündem

KPSS’ye saatler kala genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı! “Yazdığım kolumun üzerine düştüm”

Eskişehir’de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hiranur Dereli, yolda yürüdüğü sırada hiç tanımadığı bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. ..
Rusya'dan çok konuşulacak Türkiye kararı: Tonlarcasını trenlerle alıp gidecekler
Ekonomi

Rusya'dan çok konuşulacak Türkiye kararı: Tonlarcasını trenlerle alıp gidecekler

Rusya Demiryolları (RJD) Birinci Genel Müdür Yardımcısı Vadim Mihaylov, Türkiye'den tonlarca sebze ve meyve taşımak için flaş bir hamleye ha..
Şamil Tayyar’dan Murat Ağırel çıkışı: "Gazeteci değil, eski muhasebeci yani 'tacir'"
Gündem

Şamil Tayyar’dan Murat Ağırel çıkışı: "Gazeteci değil, eski muhasebeci yani 'tacir'"

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazeteci Murat Ağırel’i hedef aldı..
Gazeteci Ece Sevim’den olay iddia! Baykal’a suikast emrini Mustafa Sarıgül mü verdi?
Gündem

Gazeteci Ece Sevim’den olay iddia! Baykal’a suikast emrini Mustafa Sarıgül mü verdi?

Gazeteci Ece Sevim, 16 yıl önce Türkiye’nin gündemine oturan Deniz Baykal’a yönelik suikast iddiasını yeniden gündeme taşıdı. Sevim, “Baykal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23