Cildiniz yağlı mı, kuru mu, hassas mı, karma mı? Kışın cilt bakımı nasıl yapılır?

Bağlam, "Özellikle kış aylarında bazı cilt bakım rutinleri öne çıkmalı. Kış aylarının olmazsa olmazı nemlendiriciler. Cildimizi nemlendireceğiz. Çünkü kış aylarında doğal olarak cildimiz kurumaya başlayacak. Bundan dolayı nemlendirici ihtiyacımız artacak. Kozmetik ürünler kullanılırken hastanın cilt yapısına uygun ürünler tercih edilmeli. Cildimiz yağlı mı, kuru mu, hassas mı, karma mı? Kullanacağımız kozmetik ürünleri buna göre seçmeliyiz. Yağlı cilde sahip kişiler daha çok su bazlı krem şeklindeki ürünleri kullanmalı, kuru cilde sahip kişiler daha çok yağ bazlı ürünler kullanmalı. Karma cilde sahip olanlar da yine su bazlı kremler şeklindeki ürünleri tercih etmeli."