Nijerya'da kanlı baskında ölü sayısı 48'e yükseldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Nijerya’nın Taraba eyaletinde 23 Ekim’de bir köyü hedef alan silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 48’e ulaştığı bildirildi.
Taraba Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Victor Mshelizah, yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin 23 Ekim'de eyaletin Binnari köyüne düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Mshelizah, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 48'e çıktığını bildirdi.
Ölenlerden bazılarının saldırganlardan kaçmaya çalışırken bölgedeki nehirde boğulduğunu aktaran Mshelizah, saldırıda çete üyelerinin çok sayıda evi ateşe verdiğini ifade etti.
Silahlı çete üyeleri, 23 Ekim'de eyaletin Binnari köyünde cuma namazı kılmak için toplananlara ateş açmıştı. Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.