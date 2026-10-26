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Gündem Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında yeni gelişme Ertan Aydın tutuklandı
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Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında yeni gelişme Ertan Aydın tutuklandı

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Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında yeni gelişme Ertan Aydın tutuklandı

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada, adli kontrol kararına itiraz edilmesinin ardından yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Ertan Aydın, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, Aydın’ın tutuklanmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında, hakkında verilen adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine Ankara'da gözaltına alınan Aydın, işlemlerinin ardından İstanbul'a getirildi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Aydın, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi.

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