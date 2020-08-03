YÖK üniversite tercihi sanal fuarı 2020

2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

YÖK’ten üniversite tercihi için sanal fuar hizmeti

"Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" adıyla düzenlenen fuarla YÖK, öğrencilere, Kovid-19 salgını nedeniyle olası riskleri en aza indirgeyerek tercih edeceği üniversiteyi ve programı dijital ortamda yakından tanıtmayı hedefliyor. 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek sanal fuarda, yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapabilecekler. Ayrıca öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilecek ve öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla da bilgilendirebilecekler. Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkânların anlatılmasının hedeflendiği fuara https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.