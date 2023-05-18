YÖK sınav kararını açıkladı

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), üniversitelerde bahar dönemi final sınavları ile ilgili dün toplantı yaptı. Sınavların, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi göz önüne alınarak öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına 1 Haziran'dan sonra yapılması kararlaştırıldı. Üniversitelere iletilen kararda, şöyle denildi:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden önce başlatılmaması hususu, 17 Mayıs 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2022-2023 akademik yılı dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden sonra yapılmasına karar verilmiştir."

Öte yandan; üniversitelerin yüz yüze eğitim verilen programlardaki sınavlarının yüz yüze, çevrim içi programlardaki sınavların ise çevrim içi yapılması yönündeki kararları, YÖK tarafından desteklendi.