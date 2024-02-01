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Dünya Yok böyle evlilik: Adam 103, kadın 49 yaşında
Dünya

Yok böyle evlilik: Adam 103, kadın 49 yaşında

Yeniakit Publisher
2024-02-01 11:56:00 -
Yok böyle evlilik: Adam 103, kadın 49 yaşında

Hindistan'da 103 yaşındaki Habib Nazar isimli yaşlı adam, 49 yaşındaki Firoz Jahan isimli kadınla evlendi. İkilinin evliliği sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Hindistan'da görenleri şaşırtan bir evlilik yaşandı. Bhopal şehrinin Itwara bölgesinde düzenlenen İslami bir düğün töreniyle 103 yaşındaki Habib Nazar ve 49 yaşındaki Firoz Jahan'la evlendi.

Habib Nazar ve Firoz Jahan'ın açıklamaları dikkat çekti.

İki eşinin vefat etmesinden sonra kendisini yalnız hissetmeye başladığını söyleyen Habib Nazar, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Habib Nazar, "Ben 103 yaşındayım ve eşim 49 yaşında. İlk kez Nashik'te evlenmiştim. O vefat ettikten sonra tekrar evlenmek için Lucknow'a gittim. İkinci eşim de bu dünyadan ayrıldı. Kendimi yalnız hissediyordum. Bu yüzden tekrar evlendim." dedi.

49 yaşındaki Jahan ise, "Kocam kesinlikle iyi ve hiçbir tıbbi sorunu yok. Hiçbir şeyin eksikliğini hissetmiyorum." dedi.
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