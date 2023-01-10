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Spor Yok artık Ronaldo! Bu kadarı biraz fazla değil mi?
Spor

Yok artık Ronaldo! Bu kadarı biraz fazla değil mi?

Al Nassr, takımı ile yüksek maaşlı bir sözleşme imzalayan Ronaldo, Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası adaylık sürecinde elçi rolünde bulunacak. Ronaldo, bunun karşılığında 200 milyon euro alacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 18:19:00 -
Yok artık Ronaldo! Bu kadarı biraz fazla değil mi?

Al Nassr, takımı ile yüksek maaşlı bir sözleşme imzalayan Ronaldo, Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası adaylık sürecinde elçi rolünde bulunacak. Ronaldo, bunun karşılığında 200 milyon euro alacak.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sırasında İngiliz devi Manchester United ile yollarını ayıran turnuvanın bitmesinin ardından ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun önünde yeni bir proje bulunuyor.

Suudi Arabistan ekibiyle ile yıllık 200 milyon dolar kazanacağı sözleşmeye imza atan Portekizli yıldız, yeni proje sayesinde bu ücretten daha fazla bir gelir elde edecek.

AFP'nin haberine göre Suudi Arabistan, son olarak Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için 2030 adaylığını koyacak. Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası elçiliğini ise Ronaldo yapacak.

Ronaldo elçilik yapacak

Ronaldo, 2030 Dünya Kupası adaylığı için yapacağı elçilik rolünden 200 milyon euro kazanacak.

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