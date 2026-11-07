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Gündem Başkan Erdoğan'dan Aliyev hamlesi
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Başkan Erdoğan'dan Aliyev hamlesi

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Başkan Erdoğan'dan Aliyev hamlesi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşeceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yerli sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yayınladığı bir gönderide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşeceğini duyurdu.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in davetine icabetle 8 Kasım Pazar günü Karabağ'ı ziyaret edeceğini aktardı.

 

Duran'ın NSosyal üzerinden paylaştığı gönderi şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in davetine icabetle, 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ’ı ziyaret edeceklerdir.

Azerbaycan’ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ikili görüşme yapacak; Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin çeşitli veçhelerini bu çerçevede değerlendirecek; ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri de istişare edeceklerdir."

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Yorumlar

Vay vay

Aliyevin ayağına gidiyorlar

YANİ AZERBAYCAN, A GİDECEK OLAN KİŞİ KİMİN DENGİ

Bence komik bir durum hiç gerek yoktu iletişim başkanının açıklamasına... KOSKOCA C.B. GİDECEK ORDAKİ KİŞİ GÖRÜŞMEYECEK SIKMAZMI Kİ... BENCE SIKAR... REİS AKILLIDIR VARDIR BİR HESABI...
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