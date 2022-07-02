Yoğurtlu kek nasıl yapılır? Yumuşacık ve çok kolay tarif
Oldukça kolay bir tarif olan yoğurtlu kek tarifi...
Yumuşacık Yoğurtlu Kek Tarifi İçin Malzemeler
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
2, 5-3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Süslemek İçin :
Hindistan cevizi
Yumuşacık Yoğurtlu Kek Tarifi Nasıl Yapılır?
Yumurta ve şekeri güzelce çırpıyoruz. Sıvı yağ yoğurt ekleyip karıştırıyoruz. Un, kabartma tozu ve vanilya ekleyerek işleme devam ediyoruz. Kek kalıbımızı yağlayıp karışımı güzelce döküyoruz. Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. (Kürdan testini geçiyorsa hemen alıyoruz çok fazla sert olmasın) İlk ısısı gittikten sonra kalıbımızdan çıkarıp üzerine Hindistan cevizi serpiyoruz. (Pudra şekeri de güzel oluyor ama sıcakken dökerseniz eriyip acımsı tat bırakıyor soğumasını bekleyin)