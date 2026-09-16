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Ekonomi Kayıp yüzde 6’yı aştı! Borsa İstanbul devre kesti
Ekonomi

Kayıp yüzde 6’yı aştı! Borsa İstanbul devre kesti

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Kayıp yüzde 6’yı aştı! Borsa İstanbul devre kesti

Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 6’yı aşınca devre kesici sistem devreye girdi ve işlemler durduruldu.

Borsa İstanbul’da düşüş yüzde 6’yı aştı, Endekse Bağlı Devre Kesici (EBDK) Sistemi devreye girdi. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, ''Saat 16:04:32 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir'' denildi.

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