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Gündem Kabe'ye İHA saldırısı! Suudi Arabistan'dan son dakika açıklaması
Gündem

Kabe'ye İHA saldırısı! Suudi Arabistan'dan son dakika açıklaması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husiler tarafından fırlatıldığı belirtilen bir İHA'nın Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeye çalışırken tespit edilerek imha edildiğini açıkladı. Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, hac ve umre ziyaretçilerinin güvenliğinin “kırmızı çizgi” olduğunu belirterek caydırıcı tedbirlerin alınacağını duyurdu. Husiler ise Mekke'yi hedef aldıkları yönündeki açıklamaları reddetti.

Suudi Arabistan'dan Mekke'ye yönelik İHA girişimine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin Mekke'nin hava sahasına girmeye çalışan bir insansız hava aracını engellediğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki'nin verdiği bilgilere göre olay dün saat 18.50 sıralarında meydana geldi.

Maliki, Husiler tarafından fırlatıldığını belirttiği İHA'nın Mekke'deki yasaklı hava sahasına ulaşmadan tespit edildiğini açıkladı.

Mekke'nin güneyinde imha edildi

Suudi Arabistan hava savunma unsurları harekete geçerken İHA'nın Mekke şehrinin güneyinde engellenerek imha edildiği bildirildi.

Koalisyon Sözcüsü Maliki, yaşananları Mekke'yi hedef almaya yönelik bir girişim olarak nitelendirdi.

Maliki, 27 Temmuz 2017'deki balistik füze saldırısının ardından bunun Mekke'yi hedef almaya yönelik ikinci girişim olduğunu söyledi.

“Kutsal toprakları hedef almak utanç verici”

Mekke'nin dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar açısından taşıdığı öneme vurgu yapan Maliki, şu ifadeleri kullandı:

“Vahyin indiği, risaletin diyarı ve dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca Müslümanın sevgilisi olan kutsal toprakları hedef alma girişiminde bulunmak utanç verici bir eylemdir.”

Maliki, olayın milyonlarca Müslümanın duygularını hedef aldığını ifade etti.

Suudi Arabistan'dan “kırmızı çizgi” mesajı

Hac ve umre ziyaretçilerinin güvenliğinin “kırmızı çizgi” olduğunu vurgulayan Maliki, Arap Koalisyonu'nun gerekli önlemleri almaktan geri durmayacağını belirtti.

Maliki, “Koalisyon Güçleri Komutanlığı, Husilerin bu düşmanca ve terörist davranışlarına karşı gerekli ve caydırıcı tüm tedbirleri almakta tereddüt etmeyecektir” dedi.

Husiler saldırı iddiasını reddetti

Öte yandan Husiler, Mekke ve Suudi Arabistan'daki kutsal mekanların Yemen kaynaklı bir tehditle karşı karşıya olduğu yönündeki açıklamaları reddetti.

Husilere ait Al Masirah televizyonunun aktardığına göre Sana'daki askeri bir kaynak, Yemen'den Mekke'ye yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını öne sürdü.

Kaynak, Mekke ve diğer kutsal mekanların hedef alındığı yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Böylece Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu İHA'nın Husiler tarafından gönderildiğini açıklarken, Husiler ise Mekke'yi hedef aldıkları yönündeki suçlamayı reddetti.

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Yorumlar

Fiko

Artık Müslümanların kırmızı çizgilerine müdahale edecek kadar biz müminler bunları çok şımartmışız. Allah kahretsin diyorum onları

Yorum

Haber içeriğinden husilen böyle bişey yok diyor ama başlığa bakar an Tsk nın suud ları savunmasının yolu yapılıyor! Bu ihaneti tarih yazar!
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