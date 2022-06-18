YKS’ye giren yanına su alabilir mi? YKS sınavında akbil ulaşım kartı serbest mi?

YKS TYT sınavında yanında bulundurulması yasak olan araç gereçler neler? YKS sınavında yanında götürülmeyecekler neler? Soruları YKS sınavına girecek öğrenciler tarafından meraklı gözlerle araştırılmakta. ÖSYM 2020 YKS TYT AYT sınavı 18-19 Haziran’da yapılacak. Milyonlarca öğrencinin gireceği YKS sınavı öncesinde adaylar, ‘YKS sınavında yanında bulunması yasak olan eşyalar neler?’ Sorusunu sormakta. YKS sınavında yasak olan şeyler listesi. İşte YKS sınavında yanında bulunması yasak olan eşyaların listesi.

YKS’ye giren yanına su alabilir mi?

YKS sırasında okul binalarında emanete eşya alınmıyor. Bu sebeple sınav giriş belgesi, kimlik ve su dışında binaya başka eşya kabul edilmiyor. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. YKS günü sınav salonunda ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, basit piercing, başörtüsü için kullanılan toplu iğne serbest olacak.