SPK eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
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Sermaye piyasalarındaki usulsüz fon işlemlerini deşifre eden dev soruşturmada adli süreç bürokrasi kanadına sıçradı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen derin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Daire Başkanı Erman Çete, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan Sermaye Piyasası Kurulu eski daire başkanı Erman Çete tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından gönderilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular incelendi.
İncelemelerin ardından yeni bir gözaltı dalgası yaşanırken gözaltına alınan isimler arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski daire başkanı Erman Çete de yer aldı.
TUTUKLANDI
Çete ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildi.
Mahkeme Çete, hakkında tutuklama kararı vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti.
MALVARLIĞI İŞLEMLERİNE TEDBİR
Soruşturma kapsamında Çete'nin malvarlığı işlemlerine yönelik tedbir alınması da istenmişti.
SPK'DAKİ GÖREVLERİ
Erman Çete, 2010 yılında SPK Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nde çalışmaya başladı.
Aynı dairede 2019-2021 yılları arasında daire başkan yardımcısı olarak görev yapan Çete, daha sonra Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi.
KURUMDA GÖREV DEĞİŞİMLERİ YAŞANDI
Fon soruşturmasının devam ettiği süreçte SPK yönetiminde de değişiklik yaşandı.
Mayıs 2026'da SPK Başkanlığı görevine getirilen Mahmut Sütcü, 20 Ekim'de görevden alındı.
Sütcü'nün görevden alınmasından önce sağlık sorunları gerekçesiyle istifasını sunduğu bildirilmişti.
ESKİ BAŞKAN İFADE VERMİŞTİ
Fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında da işlem yapılmıştı.
Gönül, 30 Eylül'de de soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.
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