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Eğitim YKS’ye girecek öğrenciler Hacı Bayram-ı Veli Türbesi’ni ziyaret edip dua etti
Eğitim

YKS’ye girecek öğrenciler Hacı Bayram-ı Veli Türbesi’ni ziyaret edip dua etti

Hafta sonu yapılacak olan YKS öncesi Ankara'daki öğrenciler ve aileleri, Hacı Bayram-ı Veli Türbe-i Şerifi’ne giderek dua etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 17:04:00 -
YKS’ye girecek öğrenciler Hacı Bayram-ı Veli Türbesi’ni ziyaret edip dua etti

Ankara’da hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrenciler ve aileleri, Hacı Bayram-ı Veli Türbe-i Şerifi’ne giderek dua etti.

Hafta sonu yapılacak olan YKS öncesinde sınava girecek olan öğrencilerle aileleri, Ankara’nın sembol camilerinden ve türbelerinden olan Hacı Bayram-ı Veli Camii ile Türbe-i Şerifi’ne gelerek Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Oğlu YKS’ye girecek olan Sevgi Kotman, “Hedefi mobil ticaret, bilgisayar mühendisliği. Hangisi yüksekse hedefi o zaten. Buraya dua etmeye geldim. Adana’dan geldim ben. Bütün öğrencilerimiz için dua ettim” dedi.

Ayşe Tosun ise, “Ankara’da okudu, mezun oldu. Geçen sene istediği puanlar gelmedi, bu sene yeniden girecek. İnşallah kolay geçer, güzel geçer. Tüm dileklerimiz bütün giren çocuklar için” dedi.

Kızı Aslı Sena Tosun da, “Tüm arkadaşlarım olsun tanıdığım, tanımadığım herkesin sınavı hayırlısıyla güzel geçer, kolaylıkla geçer. Herkes için en hayırlısı neyse o olsun inşallah. Ben sene boyunca fazlasıyla çalıştım. Artık tevekkül ettim en sonunda” diye konuştu.

"Bu sınav önemli ama diğer tarafın sınavı da çok önemli"

YKS’ye girecek olan adaylardan Sude Topaktaş ise şunları söyledi:

Heyecanlıyım, uzun bir maratondan geçtik. Dershane eğitimi aldım. Halen çalışmalarım devam ediyor yarın olmasına rağmen. Herkes için başarılar diliyorum. Umarım herkesin istediği gibi geçer. Bu sınav önemli ama diğer tarafın sınavı da çok önemli. O yüzden biraz da içimizi rahat tutmamız gerekiyor bence, çünkü bu hayatımızın sadece bir parçası olacak. Buraya özellikle dua etmek için geldik. Dersimi çalıştım ama takdir de Allah’ın olacağı için tevekkülümü yapmaya geldim. Umarım hayırlısı olur. Ben mezuna kaldım, sınava gireceğim.

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