YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı bugün gerçekleşti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00'da son buldu. 3 milyonu aşkın öğrencinin katıldığı sınav, saat 10.15 itibariyle başladı. 40 matematik, 40 Türkçe, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 felsefe, 5 din kültürü, 5 tarih ve 5 coğrafya olmak üzere 120 sorunun sorulduğu sınav 165 dakika sürecek. TYT, saat 13.00'da son bulacak.

Kızı sınava girecek olan Gündüz Teyin “Hayırlısıyla güzel sonuç bekliyoruz. Heyecanlı olduğu için yanında durmak istedik. Tempolu düzenli bir şekilde çalıştı. Bir şeyler bekliyoruz ama kısmet artık. Bizde de heyecan var. Herkese başarılar diliyorum” dedi.

İç mimarlık okumayı hedefleyen Emir Güven ise “Çok çalışmadım ama bakacağız artık. Hedefim iç mimarlık. Heyecan çok yok ama sınav kağıdı önüme gelince farklı oluyor” ifadelerini kullandı.

Hedefine ulaşacağını düşünen Emir Ünel isimli bir başka öğrenci, “Sınava her gün deneme çözerek hazırlandım. Sürekli tekrar yaptım. Bu akşamda yarınki sınav için tekrar yapacağım. Hedefim yazılım mühendisliği. Bugün genel olarak öğrenciyi deneme tabanlı sorular çıkacak. Bilgi değil de daha çok öğrencinin zekasını ölçen sorular çıkacak. Hedefime ulaşacağımı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kilis'te öğrencilerin YKS heyecanı

Sınırın sıfır noktasında bulunan Kilis'te, YKS sınavına girecek öğrenciler, sınav saatinden önce sınav merkezlerine geldiler. Sınava girecek öğrencileri aileleri yalnız bırakmadı. Gaziantep'ten de YKS sınavı için gelen çok sayıda öğrenci YÖK tarafından daha önce belirlenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile diğer okullarda sınava girdiler. Öğrencilerin büyük bölümünün heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler, sınava girerken, velileri de okul dışında beklediler.

Her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda Gaziantepli öğrenci YSK sınavına Kilis'te girdi. Okul çevrelerinde geniş güvenlik önlemi alınması dikkat çekti. Kilis'te 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 22 binada, 344 salonda ve 6 bin 775 adayın katılımıyla, 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 11 binada, 170 salonda ve 3785 adayın katılımıyla ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 3 binada, 12 salonda ve 201 adayın katılacağı öğrenildi.

Yüksekova'da YKS heyecanı başladı

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) maratonu, bütün Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Yüksekova ilçesinin 2 yıldır sınav merkezi ilan edilmesi sevinçle karşılanırken, vatandaşlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere konaklamaları için evlerinin kapılarını açtı. Önceki senelerde 2 veya 3 gün önceden YKS için Hakkari il merkezi veya Van'a giden öğrenciler, yol ve barınma sorununun yanında maddi külfetle karşılaşıyorlardı. YKS'ye farklı il ve ilçelerden gelen öğrencilerin okullarına ücretsiz taşınmaları sağlanırken, sınav ikinci kez yapıldı.

“Çok heyecanlıyız inşallah istediğimiz gibi geçer”

Bugün çok heyecanlı olduğunu ifade eden öğrencilerden Zehra Çağırma, ''Hepimizin hakkında hayırlısı olsun diyelim. Çok heyecanlıyız inşallah istediğimiz gibi geçer. Bizde girip çıkacağız artık bakalım nasıl olacak. Bu sınavla istediğimiz puanı alırız inşallah. Tüm arkadaşlara hayırlı olsun'' dedi.

“Sınav inşallah hepimiz için güzel geçer”

Doğan Yazar isimli öğrenci, ''Bugün heyecan artmış durumda zaten. Sabah erken saatlerinde okul bahçesine geldik. Biz de sınavın süresini dolup girmesini bekliyoruz. Sınav inşallah hepimiz için güzel geçer'' ifadelerini kullandı.

“Allah öğrencilere hayırlısını nasip eylesin”

Öğrencilerden Erdelan Kazancı, ''Zaten heyecan yüzünden erken geldik buraya. Biz de gerçekten çok yoğun tempoyla hazırlandık. Allah öğrencilere hayırlısını nasip eylesin. Bizde çabalamak için yapacağız sınavı en güzelinden'' şeklinde konuştu.

''Biz aylardır bu sınav için çalışıp duruyorduk”

Öğrencilerden Şiyar Oyman ise ''Biz aylardır bu sınav için çalışıp duruyorduk. Şimdi de gireceğiz inşallah hiç bozmadan yapacağız. Herkes içinde hayırlı olsun inşallah. Çok heyecanlıyız. Artık bu sınavla beraber istediğimiz yere varırız. Herkese başarılar diliyorum'' dedi.

Çorlu'da geç kalan öğrencileri sınava polis yetiştirdi

kirdağ'ın Çorlu ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan öğrencilerin yardımına koşan polis ekipleri zamanla yarıştı.

Öğrenciler içerde veliler dışarda ter döktü

Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı maratonu başladı. İki yıl aradan sonra ilk kez maskesiz düzenlenen sınavda binlerce öğrenci sınıflarda ter dökerken velileri ise okul önlerinde ter döktü.Havanın aşır sıcak olmasından dolayı ağaçların gölgesine sığınan veliler okul önlerinde çocuklarının başarılı olması için dua etti.

Koştular, depar attılar ama yine de sınava geç kaldılar

Adana'da YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) girecek olan bazı öğrenciler koşup depar atmalarına rağmen sınava geç kaldı.

Milyonlarca öğrencinin gireceği YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün saat 10.15'te başladı. Sınav öncesi adaylar ve velileri okul bahçelerini doldurdu. Adaylar ve veliler sınav saatinin gelmesini beklerken, adayların saat 10.00'a kadar salona girmeyip ders çalıştıkları görüldü.

Saat 09.55'den sonra merkez Seyhan ilçesine bağlı Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi ve Danışment Gazi Anadolu Lisesi'ne gelen öğrenciler sınav saatinden hemen önce okula girebilmek için adeta depar attı.

Kızı sınava geç kalan anne gözyaşı döktü

Bitlis Eren Üniversitesi'nde YKS'ye girecek olan Hira Nur Yalçın, kimliğini unuttuğu için ve saat 10.00'da kapılar kapandığı için sınava dakikalar kala içeriye alınmadı. Hiranur'un annesi Zehra Yalçın ise kimliğini unutan kızının sınava alınması için görevlilere yalvardı. Ağlayan anne Yalçın, kızının sınava alınmaması üzerine uzun süre üniversitenin kapısından ayrılamadı. Dakikalarla sınavı kaçıran Hira Nur Yalçın ise kısa süreli baygınlık geçirdi.