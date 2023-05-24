YKS’de 3,5 milyon aday yarışacak! Barajsız tercih şansı

Hayalindeki üniversiteye girmek için aylar hatta yıllardır hazırlanan adayların katıldığı 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava bir aydan az bir zaman kalırken adaylarda da heyecan artmaya başladı. Peki, YKS’de bu yıl hangi yenilikler var, adaylar hangi konulardan sorumlular, geçen yıl tercihlerde baraj kaldırılmıştı, bu yıl da uygulama devam edecek mi, adaylar kalan süreyi nasıl değerlendirmeliler?

KONULAR AZALDI

Milliyet'ten Aysel Bozan Yılmaz'ın haberine göre; 2023 YKS’ye tüm zamanların rekoru kırılarak 3 milyon 498 bin 18 aday başvurdu. Geçtiğimiz yıl başvuru sayısı 3 milyon 243 bin 425’ti. 2023 YKS’nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 3 milyon 498 bin 18; ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 2 milyon 556 bin 350 ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi’ne (YDT) de 335 bin 786 üniversite adayı başvuru yaptı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan, 11 ilde büyük yıkımlara neden olan ve tüm Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl YKS’de adayların 12. sınıfın ikinci dönem konularından muaf tutulduğunu açıkladı. Buna göre adaylar sınavda, 9, 10 ve 11. sınıfın tüm konuları ile 12. sınıfın ilk döneminin konularından sorumlu olacaklar.