  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim YKS sınavına geç kaldı! 'Neden geç kaldın?' sorusuna verdiği cevap gündem oldu
Eğitim

YKS sınavına geç kaldı! 'Neden geç kaldın?' sorusuna verdiği cevap gündem oldu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir okulda YKS sınavının ilk oturumuna geç kalan bir aday 'Neden geç kaldın?' sorusuna 'İşim vardı' yanıtını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 16:47:00 -
YKS sınavına geç kaldı! 'Neden geç kaldın?' sorusuna verdiği cevap gündem oldu

Adana'da bu sabah gerçekleştirilen YKS sınavının ilk oturumu olan TYT'ye geç kalan bir aday, sınava alınmayınca yetkililerle tartıştı. İçeriye girmek için dil döken Nardan Bedircan "Neden geç kaldın?" sorusuna, "İşim vardı" yanıtını verdi.

Adana'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT'ye girecek adaylar, salona ulaşmak için sabah erken saatlerde okul önlerine geldi. Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda da adaylar, salonlara girerken, aileleri heyecanla bekleyip, dua etti.

 

Sınava giriş için kapılar kapandıktan sonra 10.13'te okula gelen Nardan Bedircan, "Ben 10.15'te direkt sınava giriş yapılacak sandım. O zaman neden 10.15 yazıyor? Geçemez miyim? Lütfen izin verin" diyerek yetkililerle tartıştı.

Okul müdürü İsmail Karaoğlu ise "Sınav 10.15'te başlıyor ama sınava girmen için kaçta okulda olman gerektiği evrakında yazıyor" diyerek sınava alamayacağını söyledi.

"İşim vardı"

Yakınları ile birlikte tekrar okul önüne gelen Nardan Bedircan, bu kez polis memurlarını ikna etmeye çalıştı. "Neden geç kaldın?" sorusuna "İşim vardı" yanıtını veren Bedircan, yetkililere yaptığı ısrara sonuç alamayınca okul önünden ayrıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Sınavı ne kadar ciddiye aldığı sınav belgelerini bile okumamasından belli oluyor. Her aksiliğe karşı 1 saat önceden sınav yerinde olmak gerekir insan normal bir insansa. Sınavdan önemli ne işi olabilir sabahın köründe? Bu tip insanların üniversite sınavına girebiliyor oluşları bile eğitim sistemimiz hakkında iyi şeyler düşündürmüyor…
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23