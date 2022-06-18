YKS sınavında saat kaçta sınav binalarına alınmayacak? 18 Haziran Cumartesi ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 3 milyon 234 bin 409 aday yarışacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav 165 dakika sürecek. Sınavın ardından pazar günü 2 milyon 56 bin 512 kişinin katılacağı Alan Yeterlilik Testi (AYT) yine 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Aynı gün öğleden sonra da168 bin 430 adayın katılacağı Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

Bu sene üniversiteye girişte baraj puanı uygulaması kaldırıldı. İlk oturum olan TYT'nin süresi 30 dakika artırılarak 135'ten 165 dakikaya çıkarıldı. Peki YKS sınav salonlarına girişler ne zaman sona erecek? YKS sınavına girişler en son kaçta?

YKS sınava girişler saat kaçta sona erecek?

YKS sınavına saat kaçtan sonra alınmıyor? 3 milyon 243 bin 425 aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek. 10.15'te başlayacak oturumda adayların 120 soruyu yanıtlamak için 165 dakikası olacak.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne ise 160 soru için 180 dakika süre verilecek.

Son oturum olan Yabancı Dil Testi ise yarın saat 15.45'te yapılacak. 80 soru için verilen süre 120 dakika. YKS sınavında saat kaçta sınav binalarına alımlar yasak olacak? Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

YKS TYT AYT kaç soru sorulacak?

YKS kapsamında TYT’de Türkçe testinde 40; Sosyal Bilimler’de 20; Temel Matematik’te 40; Fen Bilimleri’de 20 soru bulunuyor. AYT’de ise Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 testinde 40; Sosyal Bilimler 2 testinde 40; Matematik’te 40, Fen Bilimleri’nde 40 olmak üzere toplam 80; YDT’de de 80 soru yer alıyor.

YKS'de baraj kalktığı için teorik olarak TYT’de Türkçe ya da Matematik testlerinin birinden 0,5 net yapan ve ikinci basamak olan AYT’de ilgili puan türünden 0,5 net yapan yani TYT 120 soru, AYT 80 sorudan toplam 1 net yapanların üniversiteye yerleşebilecek.