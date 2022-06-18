YKS puan hesaplama 2022! YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır?

Yaklaşık 5,5 milyon sınav kitapçığı ve cevap kağıdının basıldığı 2022 YKS sınavı bugün ve yarın gerçekleştirilecek. 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), ile 15.45'te başlayacak olan YDT sınavı yapılacak. Barajsız ilk YKS sınav olma özelliğine sahip olan 2022 YKS sınav hesaplaması da adaylar tarafından yapılıyor olmakta. Peki YKS 2022 puan hesaplaması nasıl yapılır? YKs 2022 puan ve sıralama hesaplama nasıl yapılacak? YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2022 YKS TYT, AYT, YDT puan hesaplaması:

Milyonlarca üniversite adayı bugün Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavında ter dökecek. Yaklaşık 5,5 milyon sınav kitapçığı basıldığı 2022 YKS sınavı ilk kez bu yıl baraj puansız gerçekleştirilecek. YKS sınavı üç oturumda tamamlanacak. 18 Haziran Cumartesi ilk oturum TYT sınavında 3 milyon 234 bin 409 aday ter dökerken, 2 milyon 56 bin 512 aday da YKS ikinci oturum olan ve 19 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek AYT sınavına ter dökecek. YKS sınavının son oturumu olan YDT sınavında ise 168 bin 430 aday test kitapçıklarını çözmek için dakikalarla yarışacak.

YKS TYT AYT YDT sınavı başlama bitiş saatleri!

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022’de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022’de yapılacak. 18 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan TYT’de 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre tanınacak. 19 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek olan AYT ise saat 10:00’da başlayacak adaylara 160 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. YKS 2022’nin son oturumu olan YDT ise 19 Haziran 2022 Pazar günü saat 15:30’da başlayacak. Bu sınavda ise adaylara 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

2022 YKS TYT, AYT, YDT puan hesaplaması:

YKS 2022 oturumlarının ardından yayımlanan soru ve cevaplarla doğru ve yanlış sayılarını tespit etmeye, puanlarını hesaplamaya çalışacak. YKS TYT, AYT ve YDT sınavına katılan adaylar soru ve cevapların erişim açılmasıyla birlikte YKS netlerine göre puan hesaplamasına koyulacak. Adaylar YKS puan hesaplaması nasıl yapılacak? YKS TYT kaç net kaç puan getirir? soruları da şu sıralar en yoğun araştırılan konular arasında. Peki YKS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar. Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.