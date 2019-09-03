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YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı!

Öğrencilerin büyük bir merakla beklediği YKS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. İşte aradığınızın "YKS ek tercihleri ne zaman hangi tarifte başlayacak" sorusunun yanıtı.

03 Eylül 2019 Salı 16:34
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı!

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin merakla beklediği 2019 YKS ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı. Açıklanan kılavuz doğrultusunda ise ek tercih tarihleri de netleşti.

YKS ek yerleştirme tarihleri ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri, 5-11 Eylül'de alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 YKS sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2019-YKS ek yerleştirme tercihlerini 5-11 Eylül tarihleri arasında "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:34
  1. YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı!
  2. YKS
  3. ÖSYM

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