Öğrencilerin heyecanla beklediği gelişme yaşandı. ÖSYM, YKS ek tercihleri kılavuzunu yayınladı. İşte, YKS ek tercihleri ne zaman hangi tarihte başlayacak?

Yüksek öğretim Kurumları Sınavı YSK kapsamında herhangi bir yere yerleşmeyen öğrencilerin 2019 YKS ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzu ile gerek ön lisans gerekse lisans programları kapsamında üniversite boş kontenjanları ve taban puanları da erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından " YKS ek tercihleri ne zaman hangi tarihte başlayacak?” aranmaya başladı.

YKS ek tercihleri ne zaman hangi tarihte başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır. 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

Tercih ücreti ne kadar?

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.