ÖSYM YKS 2018 tercihleri 7 Ağustos’ta başlayacak üniversite tercihlerinde son gün ise 14 Ağustos. ÖSYM’nin açıkladığı tercih kılavuzunda bölümlerin YKS puan türüyle öğrenci alan bölümler var Peki YKS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler hangileri?

YKS 2 puanıyla öğrenci alan bölümler:

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Ebelik Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Hemşirelik Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Odyoloji Bölümü Taban Puanları YKS – 2, Tütün Eksperliği Yüksekokulu Bölümü Taban Puanları YKS – 2